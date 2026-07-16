LB Nagar; ఫీజు బకాయిలు తక్షణమే విడుదల చేయాలి: పీడీఎస్యూ డిమాండ్!
LB Nagar: పీడీఎస్యూ (PDSU) ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై దిల్సుఖ్నగర్ వద్ద విద్యార్థులు భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు.
ఎల్బీనగర్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మరియు స్కాలర్షిప్ లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం (PDSU ) తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై దిల్ సుఖ్ నగర్ వద్ద విద్యార్థుల భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగినది.
ఈ సందర్భంగా PDSU తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎం వెంకటరెడ్డి, ఏ సాంబ లు మాట్లాడుతూ.తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తున్న నేటికీ విద్యార్థులకు అందవలసిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ లను విడుదల చేయకుండా కాలయాపన చేస్తూ విద్యార్థులను తీవ్ర మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నది. పెండింగ్ బకాయిలను చెల్లించకుండా, కనీసం స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకుండా గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను వల్లి వేస్తూ పెండింగ్ బకాయిల విషయాలను దాటి వేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 12 వేల కోట్ల పైగా బకాయిలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని వటిని విడుదల చేయకుండా, రాష్ట్రానికి విద్యాశాఖ మంత్రిని కేటాయించకుండా తన వద్దనే విద్యా శాఖను పెట్టుకున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యూనివర్సిటీలను సందర్శిస్తూ వాటి అభివృద్ధికి వందల కోట్లు మంజూరు చేస్తామని, నియోజకవర్గానికి ఒక పబ్లిక్ స్కూల్ లను ఏర్పాటు చేసి తీర్చిదిద్దుతామని హామీలను గుప్పిస్తూ విద్యార్థులను మోసం చేస్తున్నారు. స్కాలర్షిప్స్ మరియు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెండింగ్ లో ఉండడం వలన విద్యార్థులు చదువుకు దూరమయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.కావున విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడకుండా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని లేని పక్షంలో ఉద్యమాలను ఉదృతం చేస్తామని వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఆర్ రంజిత్, సహాయ కార్యదర్శి జె గణేష్, కోశాధికారి ఎం సైదులు, రాష్ట్ర నాయకులు అర్జున్, వంశీకృష్ణ, సుమన్, బిక్షిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.