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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, పలువురు నేతలు.

S MAHENDER, PALAKURTHI
Published on: 26 Sept 2026 12:44 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

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Hyderabad: వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్బంగా వారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళ్లు అర్పించిన మాజీ మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు. భూమి కోసం భుక్తి కోసం వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం పోరాడి రవనిత చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా వారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి యావత్ మహిళా లోకం చాకలి ఐలమ్మ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోని ముందుకు సాగాలని.

మాజీ మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు, BRS రాష్ట్ర నాయకులు ఏనుగుల రాకేష్ రెడ్డి గారు పాల్గొన్నారు.

HyderabadErrabelli Dayakar RaoChalla Dharma ReddyEnugu Rakesh ReddyChakali Ilamma Jayanthi
S MAHENDER, PALAKURTHI

S MAHENDER, PALAKURTHI

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