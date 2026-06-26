Peerjadiguda: పీర్జాదిగూడ ఘన వ్యర్థాల పార్క్.. ఇప్పుడు చెత్త కుప్పల మయం!
Peerjadiguda: పీర్జాదిగూడ సమీకృత ఘన వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ పార్క్ నిర్వహణ లోపంతో చెత్త కుప్పగా మారింది. దుర్వాసన, కాలుష్యంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
పీర్జాదిగూడ: : ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలకు ఆదర్శంగా నిలిచిన పీర్జాదిగూడ సమీకృత ఘన వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ పార్క్ ప్రస్తుతం చెత్త కుప్పలతో నిండిపోయి స్థానిక ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తోంది. రోజురోజుకూ పేరుకుపోతున్న చెత్త కారణంగా డంపింగ్ యార్డ్ ప్రధాన గేటు సైతం మూసుకుపోయే పరిస్థితి నెలకొంటోందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో పీర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో నిర్వహించబడిన ఈ వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ కేంద్రం, ప్రస్తుతం మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో నిర్వహణ లోపాలతో దుర్భర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
బోడుప్పల్ సర్కిల్ పరిధిలో ఉన్న పీర్జాదిగూడ డంపింగ్ యార్డ్ లో చెత్తను సకాలంలో తరలించకపోవడంతో యార్డ్ అంతా వ్యర్థాలతో నిండిపోతోంది. టెండర్ గడువు ముగియడం, కొత్త కాంట్రాక్టు ప్రక్రియలో జాప్యం చోటుచేసుకోవడమే ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తుంది.
పీర్జాదిగూడ, మేడిపల్లి డివిజన్లతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రతిరోజూ భారీగా తరలివచ్చే చెత్త అంతా ఈ కేంద్రంలోనే పేరుకుపోతోంది. ఇప్పటికే పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించే చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది.
డంపింగ్ యార్డ్ సమీప కాలనీల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చెత్త నుంచి వెలువడుతున్న భరించలేని దుర్వాసనతో ఇళ్లలో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని, దోమలు, ఈగలు విపరీతంగా పెరిగి ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా మారాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో చెత్తలో కలిసే వర్షపు నీరు విషపూరిత ద్రవంగా మారి భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేసే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే చెత్త కుప్పల నుంచి విడుదలయ్యే వాయువులు గాలి కాలుష్యాన్ని పెంచి ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
డంపింగ్ యార్డ్ను జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతానికి తరలించాలని స్థానికులు గత కొన్నేళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై అనేకసార్లు ఆందోళనలు, నిరసనలు నిర్వహించినప్పటికీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించలేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు పార్కును తలపించేలా ఉన్న ఈ వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ కేంద్రం ప్రస్తుతం భారీ చెత్తకుప్పగా మారిపోయిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వెంటనే పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించి, శాస్త్రీయ విధానాల్లో వ్యర్థాల నిర్వహణ చేపట్టాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"చెత్తను సకాలంలో తరలించి డంపింగ్ యార్డ్ నిర్వహణను మెరుగుపరచకపోతే ఇది కేవలం వ్యర్థాల సమస్యగానే కాకుండా ప్రజారోగ్యం, పర్యావరణానికి పెద్ద ముప్పుగా మారే ప్రమాదం ఉంది" అని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, డంపింగ్ యార్డ్ను శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతానికి తరలించాలని వారు మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తుంటే డంపింగ్ యార్డ్ సామర్థ్యాన్ని మించి చెత్త పేరుకుపోతుండటంతో, రానున్న రోజుల్లో మరింత తీవ్రమైన పర్యావరణ సంక్షోభానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.