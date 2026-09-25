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Jawaharnagar: కాలుష్యంతో వ్యక్తి మృతి: రాంకీ యాజమాన్యంపై చర్యలకు డిమాండ్!

Jawaharnagar: జవహర్‌నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ కాలుష్యంతో అనారోగ్యానికి గురై బొల్లం కృష్ణ మృతి చెందాడని ఆరోపిస్తూ రాంకీ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోరాట కమిటీ డిమాండ్ చేసింది.

PURENDAR, ALWAL
Published on: 25 Sept 2026 7:09 PM IST
Jawaharnagar
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Jawaharnagar: కాలుష్యంతో వ్యక్తి మృతి: రాంకీ యాజమాన్యంపై చర్యలకు డిమాండ్!

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జవహర్‌నగర్: డంపింగ్ యార్డు ప్రభావంతో అనారోగ్యానికి గురై బొల్లం కృష్ణ మృతి చెందాడని ఆరోపిస్తూ, రాంకీ డంపింగ్ యార్డు యాజమాన్యంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జవహర్‌నగర్ డంపింగ్ యార్డు ఎత్తివేత పోరాట కమిటీ డిమాండ్ చేసింది. డంపింగ్ యార్డు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అనారోగ్యాలతో అకాల మరణాలకు గురైన బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తగిన ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించాలని కోరింది.

గబ్బిలాలపేట, వైఎస్సార్ నగర్‌కు చెందిన 37 ఏళ్ల బొల్లం కృష్ణ సెప్టెంబర్ 24న హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారని కమిటీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఆయన కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం ఈస్ట్ నందమూరి నగర్‌లోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం కృష్ణ పార్థివదేహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

డంపింగ్ యార్డు నుంచి వెలువడుతున్న దుర్వాసనలు, పొగ, మురుగునీటి నురుగు తదితర కాలుష్య సమస్యలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారు ఆరోపించారు. గత కొంతకాలంగా డంపింగ్ యార్డు పరిసర ప్రాంతాల్లో వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు, అకాల మరణాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టి, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

డంపింగ్ యార్డును శాశ్వతంగా ఎత్తివేయడంతో పాటు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ, ప్రజారోగ్య పరిస్థితులపై నిపుణులతో సమగ్ర అధ్యయనం నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల సమస్యలను పరిశీలించేందుకు పర్యావరణవేత్తలు, మేధావులు, పరిశోధకులు, సామాజిక కార్యకర్తలు జవహర్‌నగర్ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ చైర్మన్ షేక్ షావలి, కోశాధికారి ఐఎఫ్‌టీయూ పి.శివబాబు, గౌరవ సలహాదారు కళ్లేపల్లి సదానందం, కో-కన్వీనర్లు గడ్డం సదానందం, వై.మల్లేష్, మాజీ కార్పొరేటర్ సుబ్రమణ్యం, వి.ప్రవీణ్, డి.జాన్, చైతన్య మహిళా సంఘం జయ, పీవోడబ్ల్యూ (విముక్తి) గడిపే సునిత, మహ్మద్ జావేద్, జాంబవ్, శ్రీదేవి, అల్లూరి సావిత్రి, తుమ్మరాణి, చికెన్ యాదగిరి, జర్నలిస్ట్ కొన్నెవేణు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి, ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, అధికార పార్టీ మేడ్చల్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు వజ్రేష్ యాదవ్ వెంటనే స్పందించి డంపింగ్ యార్డు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.

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PURENDAR, ALWAL

PURENDAR, ALWAL

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