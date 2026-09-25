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Talakondapally: జూలపల్లిలో గణేష్ ఉత్సవాలకు రూ.5 వేలు విరాళం!

Talakondapally: రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండలం జూలపల్లిలో గణేష్ ఉత్సవాలకు రూ.5 వేలు విరాళం అందజేసిన గౌత్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి. కృతజ్ఞతలు తెలిపిన యూత్.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 25 Sept 2026 11:22 AM IST
Talakondapally
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Talakondapally: జూలపల్లిలో గణేష్ ఉత్సవాలకు రూ.5 వేలు విరాళం!

Short News

Talakondapally: శ్రీ ఎల్లమ్మ గుడి యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శ్రీ గణేష్ నవరాత్రుల మహోత్సవాలకు జూలపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీ గౌత్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి రూ.5,000 విరాళాన్ని అందజేశారు. గణేష్ నవరాత్రి వేడుకల నిర్వహణకు ఆర్థిక సహాయం అందించిన విజయ్ కుమార్ రెడ్డికి శ్రీ ఎల్లమ్మ గుడి యూత్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, జూలపల్లి గ్రామ యువత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన అందించిన సహకారం ఉత్సవాల నిర్వహణకు మరింత ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు, యువత, చిన్నారులు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గణనాథుని ఆశీస్సులతో గ్రామ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని నిర్వాహకులు ఆకాంక్షించారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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