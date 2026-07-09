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Nizampet: నిజాంపేట్ కార్పొరేషన్ రూ.3.4 కోట్ల అక్రమాలపై ఏసీబీ విచారణ

Nizampet: నిజాంపేట్ కార్పొరేషన్ అక్రమ చెల్లింపుల వ్యవహారంపై ఏసీబీ విచారణకు ఆకుల సతీష్ డిమాండ్. బాధ్యులైన అధికారులందరినీ సస్పెండ్ చేయాలని కోరారు.

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR
Published on: 9 July 2026 8:30 PM IST
Nizampet
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Nizampet: నిజాంపేట్ కార్పొరేషన్ రూ.3.4 కోట్ల అక్రమాలపై ఏసీబీ విచారణ

నిజాంపేట్: నిజాంపేట్ కార్పొరేషన్‌లో డంపింగ్ యార్డు నుంచి చెత్త తరలింపు పనులకు సంబంధించి జేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి చెల్లించాల్సిన రూ.3.40 కోట్ల చెల్లింపులు ధీరజ్ కు చెందిన బినామి కంపెనీ(JMC కన్స్ట్రక్షన్స్) అక్రమ చెల్లింపుల వ్యవహారంలో జరిగినట్లు ఆరోపణలు, అవకతవకలపై విచారణ అనంతరం సిఎంసి కమిషనర్ డీఈ ధీరజ్‌ను(SNDP శేర్లింగంపల్లి) సస్పెండ్ చేయడం స్వాగతించదగిన చర్య అని ఆకుల సతీష్ తెలిపారు.

అయితే, ఈ వ్యవహారంలో సహకరించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్సీ సత్యనారాయణ, చెక్కులు జారీ చేసిన మాజీ కమిషనర్ రామకృష్ణ, ప్రస్తుత డిప్యూటీ కమిషనర్ సాబీర్ అలీ, అకౌంటెంట్ మునీమ్‌లపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపి, అవసరమైతే వారిని సస్పెండ్ చేసి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఈ అంశంపై 12-06-2026న సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రజా ధనానికి సంబంధించిన అవకతవకల్లో పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న అధికారులపై కేవలం శాఖాపరమైన చర్యలకే పరిమితం కాకుండా, అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ)తో స్వతంత్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు. ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో అధికారులు అక్రమాలకు పాల్పడకుండా నిరోధించవచ్చని ఆకుల సతీష్ పేర్కొన్నారు.

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BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

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