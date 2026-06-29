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Gopalapuram: సికింద్రాబాద్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు!

Gopalapuram: సికింద్రాబాద్ గోపాలపురం పిఎస్ పరిధిలోని ఓ ఇంట్లో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 29 Jun 2026 2:20 PM IST
Gopalapuram
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Gopalapuram: సికింద్రాబాద్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు!

Gopalapuram: సికింద్రాబాద్ గోపాలపురం పిఎస్ పరిధిలో ఓ ఇంట్లో కిచెన్ లో వంట గ్యాస్ పేలడంతో ఒక్కసారిగా అగ్రి ప్రమాదం సంభవించింది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ అప్రమత్తమై బయటికి రావడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.

అగ్ని ప్రమాదం సంభవించడంతో ఇంట్లో ఉన్న సామాగ్రి అగ్నికి ఆహుతి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది రెండు ఫైర్ ఇంజన్ సాయంతో మంటలు ఆర్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

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Srikanth, Secunderabad

Srikanth, Secunderabad

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