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Dundigal: దుండిగల్ వార్డులో మున్సిపల్ అధికారుల పర్యటన.. పౌర సమస్యలపై సమీక్ష

Dundigal: కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ దుండిగల్‌లో మున్సిపల్ కమిషనర్ పర్యటన. సీసీ రోడ్లు, వీధి దీపాలు, పారిశుద్ధ్య సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశం.

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR
Published on: 1 July 2026 3:40 PM IST
Dundigal
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Dundigal: దుండిగల్ వార్డులో మున్సిపల్ అధికారుల పర్యటన.. పౌర సమస్యలపై సమీక్ష

దుండిగల్: కుత్బుల్లాపూర్ జోన్, దుండిగల్ సర్కిల్ పరిధిలోని దుండిగల్ వార్డును సందర్శించి స్థానిక నివాసితులు, కాలనీ ప్రతినిధులతో సమావేశమై పౌర సమస్యలు మరియు మౌలిక వసతుల అవసరాలను సమీక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా కేవీఆర్ కాలనీ, నాగ్‌లూర్ మరియు దుండిగల్ గ్రామంలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం, ఇంటి నంబర్ల జారీ, ఆస్తి పన్ను తగ్గింపు వినతులు, ఐఏఆర్‌ఈ కళాశాల నుండి డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు వీధి దీపాల ఏర్పాటు, సంబీర్‌పూర్ గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, అందుబాటులో ఉన్న ఖాళీ స్థలాల్లో చిన్నారుల ఆట పరికరాల ఏర్పాటు, ఎస్సీ బస్తీలో సీసీ రోడ్లపై ఆక్రమణల తొలగింపు, గగిలాపూర్ శ్మశానవాటికకు ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం వంటి అంశాలను సమీక్షించారు.

స్థానికులు తెలిపిన సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన కమిషనర్, సంబంధిత శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి అన్ని సమస్యలను ప్రాధాన్యత ఆధారంగా సకాలంలో పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

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BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

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