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Vikarabad: సీపీఎం నిరాహార దీక్షలు రోడ్లు బాగు చేయాలని డిమాండ్.. నేతల అరెస్ట్

Vikarabad: వికారాబాద్ విజేఆర్ చౌరస్తాలో రోడ్ల మరమ్మతులకై సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి మహిపాల్ నిరాహార దీక్ష. నిరసనకారులను అరెస్ట్ చేసి పీఎస్‌కు తరలించిన పోలీసులు.

MOGULAIAH, VIKARABAD
Updated on: 5 July 2026 2:07 PM IST
Vikarabad
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Vikarabad: సీపీఎం నిరాహార దీక్షలు రోడ్లు బాగు చేయాలని డిమాండ్.. నేతల అరెస్ట్

వికారాబాద్: జిల్లా కేంద్రంలో మరియు మండల కేంద్రములలో, గ్రామాలకు వెళ్ళే రోడ్లు వెంటనే బాగు చేయాలనీ ఈరోజు నుండి వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం బిజెఆర్. చౌరస్తాలో సిపిఎం పార్టీ నిరాహార దీక్షలు C P M పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్ మహిపాల్ తో పాటు పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

నిరహార దీక్ష చేస్తున్న సిపిఎం పార్టీ నాయకులను అరెస్టు చేసి వికారాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించిన పోలీసులు వికారాబాద్ మున్సిపల్ చైర్మెన్ గెలుపొందిన 17వార్డులో , , మేరీనాట్ స్కూల్ రోడ్డు, LIC ఆఫీస్ ముందు రోడ్, బస్ స్టాండ్ రూట్, ఫైర్ స్టేషన్ రూట్, మహావీర్ హాస్పిటల్ రోడ్డు, అలంపల్లి, సుభాస్ నగర్, గాంధీ కాలనీ, అస్సాంబెకిరి

Zphs గర్ల్ స్కూల్ రోడ్, రామయ్య గూడ అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, అంతగిరిపల్లి నుండి కోటిపల్లి రోడ్, మందన్ పల్లి నుండి ఎర్రవల్లి రోడ్, గంగారం నుండి జైదుపల్లి వరకు రోడ్, ఎన్నెపల్లి నుండి నస్కల్ వరకు తదితర గ్రామాలకు వెళ్ళే రోడ్లను వెంటనే బాగు చేయాలని ప్రభుత్వనికి డిమాండ్ చేస్తు వికారాబాద్ BJR చౌరస్తాలో నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు.

అన్ని వర్గాల ప్రజలు ప్రయాణికులు ప్రజాసంఘాల నాయకులు విద్యార్థులు,వివిద రాజకీయ పార్టీల నాయకులు తాము చేపట్టిన నిరాహార దీక్షకు మద్దతు ఇచ్చి సహాకరించాలనీ కోరారు..

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MOGULAIAH, VIKARABAD

MOGULAIAH, VIKARABAD

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