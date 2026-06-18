Boduppal: ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి బలవుతున్న బోడుప్పల్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల
Boduppal: బోడుప్పల్ జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో నెలకొన్న సమస్యలపై సీపీఐ నేత రచ్చ కిషన్ ధ్వజమెత్తారు.
బోడుప్పల్: మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ బోడుప్పల్ సర్కిల్ పరిధిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో నెలకొన్న సమస్యలను సీపీఐ మేడిపల్లి మండల కార్యదర్శి రచ్చ కిషన్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు సందర్శించి, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా రచ్చ కిషన్ మాట్లాడుతూ, 625 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్న పాఠశాలలో సరిపడా ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం, ప్రధానోపాధ్యాయుని పోస్టు ఖాళీగా ఉండటం విద్యా వ్యవస్థ పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. విద్యార్థుల భద్రతకు ముప్పుగా మారిన మూడు శిథిలావస్థ తరగతి గదులను వెంటనే కూల్చివేసి, వాటి స్థానంలో కొత్త భవనాలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
పాఠశాలలో తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, ఇతర మౌలిక వసతుల సమస్యలతో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత కూడా సంతృప్తికరంగా లేదని విద్యార్థులు తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని అన్నారు. "ప్రభుత్వ పాఠశాలలను నిర్లక్ష్యం చేయడం తగదు.
ఖాళీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేసి, పాఠశాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం ఆటలాడొద్దు" అని రచ్చ కిషన్ హెచ్చరించారు. గుర్తించిన సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, వాటి పరిష్కారం కోసం సీపీఐ తరఫున పోరాటం కొనసాగిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఐ నాయకులు సీహెచ్ మాధవి, జి నాగరాజు, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి ఎండి అన్వర్, కే ప్రమీల, బాపురాజు, రమాతార, నర్సమ్మ, ఇస్తారి, గణేష్, సోమరాజు, సరిత, భారతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.