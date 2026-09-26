Medchal: మేడ్చల్ పట్టణంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం!
Medchal: మేడ్చల్ పట్టణంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం. బైక్ను ఢీకొన్న కంటైనర్ వాహనం, తీవ్రంగా గాయపడిన వ్యక్తి. ఆసుపత్రికి తరలింపు.
Medchal: మేడ్చల్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పట్టణానికి చెందిన సద్ది సంజీవరెడ్డి ద్విచక్ర వాహనంపై రోడ్డు దాటుతుండగా, వెనుక నుంచి వచ్చిన కంటైనర్ వాహనం ఆయన బైక్ వెనుక భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో సంజీవరెడ్డి ఒక్కసారిగా కిందపడిపోయి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ విధుల్లో లేకపోవడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించి, గాయపడిన సంజీవరెడ్డిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ఘటనతో కొద్దిసేపు అక్కడ ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రమాదంపై పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.