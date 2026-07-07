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Ghatkesar: ఎల్‌ఆర్‌ఎస్, ప్రజావాణి దరఖాస్తులను వెంటనే పరిష్కరించండి!

Ghatkesar: ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ చార్జీలపై 25% రాయితీ జూలై 31తో ముగియనుందని, దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఎంఎంసీ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.

KARUNAKAR, UPPAL
Published on: 7 July 2026 10:26 AM IST
Ghatkesar
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Ghatkesar: ఎల్‌ఆర్‌ఎస్, ప్రజావాణి దరఖాస్తులను వెంటనే పరిష్కరించండి!

ఘట్‌ కేసర్: మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎంసీ) పరిధిలో ప్రజలకు పారదర్శకమైన, వేగవంతమైన సేవలు అందించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని ఎంఎంసీ కమిషనర్ టి. వినయ్ కృష్ణారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ (లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్) దరఖాస్తుల పరిష్కారంతో పాటు ప్రజావాణి ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదులను నిర్దేశిత గడువులోగా పరిష్కరించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు.

సోమవారం ఘట్‌కేసర్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో కమిషనర్ ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తుల పురోగతి, ప్రజావాణి ఫిర్యాదుల పరిష్కార స్థితిని వార్డు వారీగా సమీక్షించారు.

సమీక్ష సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం పెండింగ్‌లో ఉన్న ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తులను అత్యంత ప్రాధాన్యతతో పరిశీలించి, L1, L2, L3 స్థాయిల్లో ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ప్రక్రియను పూర్తి చేసి అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు వెంటనే ప్రొసీడింగ్స్ జారీ చేయాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అలాగే ప్రభుత్వం కల్పించిన ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ చార్జీలపై 25 శాతం రాయితీ ఈ నెల జూలై 31తో ముగియనున్న నేపథ్యంలో, ప్రతి దరఖాస్తుదారుకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేసి రాయితీ ప్రయోజనం పొందేలా విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని సూచించారు.

గడువు ముగిసేలోపు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ తమ దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకునేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సమీక్షలో భాగంగా ప్రతి వార్డులో పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులను గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి కార్యాచరణ రూపొందించాలని, పనుల్లో జాప్యం లేదా నిర్లక్ష్యానికి తావు లేకుండా బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని సూచించారు.

అనంతరం ప్రజావాణి ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కమిషనర్, ప్రతి ఫిర్యాదును నిర్ణీత గడువులో పరిష్కరించడంతో పాటు, ఫిర్యాదుదారులకు పరిష్కార వివరాలు తప్పనిసరిగా తెలియజేసే విధంగా ఫాలోఅప్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించారు.

ప్రజలకు నాణ్యమైన, సమర్థవంతమైన పౌర సేవలు అందించడంలో అధికారులు జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. "ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తుల సత్వర పరిష్కారం, ప్రజావాణి ఫిర్యాదుల వేగవంతమైన పరిష్కారం, ప్రజల్లో అవగాహన పెంపు మున్సిపల్ పాలనలో కీలక అంశాలు.

ప్రతి అధికారి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారాన్ని బాధ్యతగా తీసుకుని పారదర్శకంగా పనిచేయాలి" అని కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ప్రదీప్ కుమార్, డిప్యూటీ కమిషనర్ వాణి, అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ రాజీవ్ రెడ్డి, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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KARUNAKAR, UPPAL

KARUNAKAR, UPPAL

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