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Jangaon: జనగామ అంబేద్కర్ నగర్‌లో పల్స్ పోలియో.. కలెక్టర్ ప్రారంభం!

Jangaon: అంబేద్కర్ నగర్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో జాతీయ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఘనంగా ప్రారంభించారు.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 28 Jun 2026 1:25 PM IST
Jangaon
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Jangaon: జనగామ అంబేద్కర్ నగర్‌లో పల్స్ పోలియో.. కలెక్టర్ ప్రారంభం!

జనగామ: ప్రతి ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారికి తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలి...

పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి

జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా

ప్రతి ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారికి తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు.

జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ నగర్‌లో గల మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో నిర్వహించిన పల్స్ పోలియో చుక్కల కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా 0 నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు స్వయంగా కలెక్టర్ పోలియో చుక్కలు వేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పోలియో రహిత సమాజ నిర్మాణంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం అత్యంత కీలకమైందన్నారు. ప్రతి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారికి తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించడం అత్యంత అవసరమని పేర్కొన్నారు.

జిల్లాలోని పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రతి కుటుంబం తమ చిన్నారులను సమీపంలోని పోలియో కేంద్రాలకు తీసుకువచ్చి పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు ఏ ఒక్క చిన్నారి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి దూరం కాకుండా అధికారులు వైద్య సిబ్బంది ఆశా కార్యకర్తలు అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.

పోలియో చుక్కలు చిన్నారుల ఆరోగ్య రక్షణకు సురక్షితమైనవి, అత్యంత ప్రభావవంతమైనవని తెలిపారు.

జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన అన్ని పోలియో కేంద్రాల్లో అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు కేంద్రాలకు రాలేని చిన్నారులకు ఇంటింటికీ వెళ్లి పోలియో చుక్కలు వేసేలా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు ప్రతి చిన్నారి పోలియో చుక్కలు తీసుకునే వరకు అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో డీఎంహెచో మల్లికార్జున రావు, ఇతర సంబంధిత వైద్యాధికారులు వైద్య సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు...

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MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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