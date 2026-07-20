Kodangal: సీఎం పర్యటనతో కొడంగల్ హై అలర్ట్ ఎస్పీ కలెక్టర్ భద్రతా తనిఖీలు
Kodangal: కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని దుద్యాల, హకీంపేట్ గ్రామాల్లో రేపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. కలెక్టర్ దీపక్ తివారి భద్రతను సమీక్షించారు.
కొడంగల్: వికారాబాద్ జిల్లా కోడంగల్ నియోజకవర్గంలో దుద్యాల, హకీంపేట్ గ్రామాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి రేపు 21/07/26 నాడు పర్యటించనున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా కొనసాగుతున్న ఇంటిగ్రెటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ నిర్మాణ పనులను ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిశీలించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా ఎస్ పి స్నేహ మెహరతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారి భద్రత ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.
హెలిప్యాడ్, ఇంటిగ్రెటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ , ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, మొత్తం 9 బ్లాక్ లలో బారికేడ్లు, పూర్తి స్థాయి లో ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.