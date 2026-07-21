Chevella: అప్పా జంక్షన్ మార్గంలో ఆర్టీసీ బస్సుల నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్
Chevella: చేవెళ్ల నుంచి అప్పా జంక్షన్ రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సుల అతివేగం, నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్పై ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చేవెళ్ల: చేవెళ్ల–అప్పా జంక్షన్ రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సుల నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చేవెళ్ల నుంచి అప్పా జంక్షన్ వరకు ఉన్న రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సుల వేగవంతమైన, నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్పై ఇతర వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో చేవెళ్ల ప్రాంతంలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటన ఇప్పటికీ ప్రజల మదిలో చెరగని జ్ఞాపకంగా నిలిచి ఉంది. అలాంటి విషాదాలు మరలా పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
ఈ మార్గంలో కొన్ని బస్సులు అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తూ, ఆకస్మికంగా ఓవర్టేక్ చేయడం, మలుపుల వద్ద వేగం తగ్గించకపోవడం, ఇతర వాహనాలకు తగినంత దూరం ఇవ్వకపోవడం వంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ప్రతిరోజూ ఈ రహదారిపై విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, రైతులు, సాధారణ ప్రయాణికులు పెద్ద సంఖ్యలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యంగా బస్సులు నడపడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ మార్గంలో నడిచే డ్రైవర్లకు రోడ్డు భద్రతపై ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేయాలని, వేగ నియంత్రణ పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
ప్రజల ప్రాణ భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని, ప్రమాదాలు జరగకముందే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.