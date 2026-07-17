Hyderabad: చంపాపేటలో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన వద్ద ప్రమాదం
Hyderabad: చంపాపేట వంతెన నిర్మాణ ప్రాంతంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. భద్రతా లోపాలు, నిర్లక్ష్యం కారణంగా నిర్మాణ గుంతలో సరుకు రవాణా వాహనం పడిపోయింది.
Hyderabad: చంపాపేట వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన సమీపంలో ఒక తీవ్రమైన సంఘటన జరిగింది. నిర్మాణ ప్రాంతంలోని గుంతలో ఒక సరుకు రవాణా వాహనం పడిపోయింది. స్థానికుల ప్రకారం, జరుగుతున్న వంతెన నిర్మాణ పనులలో నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఐఏఎస్ సదన్–చంపాపేట–నాగోల్ మార్గంలో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెనపై నుండి ఇటుకలు, రాళ్లు, నట్లు, బోల్టులు తరచుగా కింద పడుతున్నాయని, ఇది పాదచారులకు, ప్రయాణికులకు తీవ్ర ప్రమాదం కలిగిస్తోందని స్థానికులు పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వంతెనపై చల్లే మురికి నీరు, ముఖ్యంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేసే వేళల్లో, విద్యార్థులు మరియు సాధారణ ప్రజలపై పడుతోందని కూడా వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
తగిన భద్రతా చర్యలు, బారికేడింగ్ లేదా సరైన ప్రజా రక్షణ లేకుండా నిర్మాణం జరుగుతోందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక సరుకు రవాణా వాహనం గుంతలో పడిపోయిన సంఘటన, నిర్మాణ ప్రదేశంలోని భద్రతా ప్రమాణాలు మరియు నిర్లక్ష్యంపై మరోసారి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. మరిన్ని ప్రమాదాలను నివారించడానికి తక్షణ చర్యలు మరియు కఠినమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.