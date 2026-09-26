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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ మడ్ ఫోర్డ్ ధోభీఘాట్‌లో చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించి, ఆమె విగ్రహానికి ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్ నివాళులర్పించారు.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 26 Sept 2026 7:40 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

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Secunderabad: నైజాం భూస్వామ్య వ్యవస్థను, దొరల అరాచకాలను ధైర్యంగా ఎదిరించి, తన హక్కుల రక్షణ కోసం పోరాడిన తెలంగాణ విప్లవ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా కంటోన్మెంట్ లోని మడ్ ఫోర్డ్ ధోభీఘాట్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్ పాల్గొని ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి, పుష్పాంజలి ఘటించారు.తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చాకలి ఐలమ్మ చూపిన తెగువ, ధైర్యం తరతరాలకు స్పూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. స్త్రీ శక్తికి, ఆత్మగౌరవానికి ఐలమ్మ నిలువెత్తు నిదర్శనమని, ఆమె ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే మనం ఆమెకు ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.

అందుకే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆమె జయంతి, వర్ధంతులను అధికారికంగా నిర్వహిస్తుందని, కోఠి మహిళా కళాశాలకు ఆమె పేరు పెట్టి ఆమె స్పూర్తిని ముందుకు తీసుకు వెళుతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజలు, ఐలమ్మ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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Srikanth, Secunderabad

Srikanth, Secunderabad

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