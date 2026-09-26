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Kadthal: కడ్తాల్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

Kadthal: రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్‌లో రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో చాకలి ఐలమ్మ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించి, ఆమె పోరాట స్ఫూర్తిని డీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కొనియాడారు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 26 Sept 2026 6:18 PM IST
Kadthal
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Kadthal: కడ్తాల్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

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Kadthal: తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ధైర్యంగా పోరాడిన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా కడ్తాల్‌ మండల కేంద్రంలో రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డిసిసి ఉపాధ్యక్షులు గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొని రజక సంఘం నాయకులతో కలిసి ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా డిసిసి ఉపాధ్యక్షులు గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మరియు రజక సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ భూమికోసం, భుక్తికోసం, వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం పిడికిలెత్తి, నిజాం రజాకార్లతో పోరాడి తెలంగాణ తెగువను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పి మహిళా లోకానికి స్పూర్తినిచ్చిన ధీరవనిత అని అన్నారు. పేదలు, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం చాకలి ఐలమ్మ చేసిన పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. అన్యాయానికి ఎదురొడ్డి నిలిచిన ఆమె ధైర్యం, తెగువను ప్రతి ఒక్కరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కోటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి ఆమె పేరు పెట్టి, ఆమె మనుమరాలు శ్వేతను రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలిగా నియమించినట్లు తెలిపారు. చాకలి ఐలమ్మ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని వారు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రజక సంఘం అధ్యక్షుడు కృష్ణయ్య, శేఖర్, నరసింహ, బాలరాజు, శ్రీరాములు, సిలివేరు నరసింహ, సిలువేరు శేఖర్, సోమరాజు వెంకటేష్, కరుణాకర్, హైతరాజు శ్రీను, సిలివేరు శేఖర్, అంజయ్య, వెంకటయ్య, సోమరాజు సందీప్ మరియు రంగారెడ్డి జిల్లా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి క్యామ రాజేష్, యూత్ కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షులు బోస్ రవి మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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