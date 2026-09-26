Kadthal: కడ్తాల్ మండలం రావిచేడ్లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!
Kadthal: రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం రావిచేడ్ గ్రామంలో చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను సర్పంచ్ బొప్పిడి గోపాల్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kadthal: రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని సర్పంచుల సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు రావిచేడ్ సర్పంచ్ బొప్పిడి గోపాల్ పేర్కొన్నారు. వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను వార్డు సభ్యుడు, రజక సంఘం అధ్యక్షుడు సోమరాజు రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం కడ్తాల్ మండలం రావిచేడ్ గ్రామంలో ఐలమ్మ విగ్రహానికి నాయకులతో కలిసి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
అనంతరం కేక్ కట్ చేసి జయంతి వేడుకలు జరుపుకున్నారు.. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ గోపాల్ మాట్లాడుతూ.. చాకలి ఐలమ్మ తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అని, ఆమె ధైర్యం, తెగువ నేటి మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం రజాకార్లకు, దొరలకు ఎదురొడ్డి పోరాడిన వీరనారి ఐలమ్మ అని అన్నారు. ఆమె ఆశయ సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
రజక సంఘం అధ్యక్షుడు సోమరాజు రవికుమార్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ విముక్తి ఉద్యమంలో నిజాం నిరంకుశ పాలన నుంచి విముక్తి కోసం సాగిన పోరులో కీలక భూమిక పోషించారన్నారు.. కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులు, రజక సంఘం సభ్యులు, నాయకులు తదితరులున్నారు.