Malkajgiri: మల్కాజిగిరిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు!
Malkajgiri: మల్కాజిగిరి జ్యోతినగర్ ధోబీఘాట్ వద్ద వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించి నివాళులర్పించారు.
Malkajgiri: తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతిని పురస్కరించుకుని గౌతమ్నగర్ డివిజన్ జ్యోతినగర్లోని ధోబీఘాట్ వద్ద ఐలమ్మ విగ్రహానికి సీపీఐ మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా సీపీఐ మండల కార్యదర్శి కాసర్ల నాగరాజు మాట్లాడుతూ భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరీ విముక్తి కోసం సాగిన తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటానికి చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తిగా నిలిచారని అన్నారు. భూస్వామ్య దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ధైర్యంగా పోరాడిన ఐలమ్మ మహిళా చైతన్యానికి, సామాజిక మార్పునకు నాంది పలికారని కొనియాడారు.
కార్యక్రమంలో సీపీఐ సీనియర్ నాయకులు పి. సత్యనారాయణ, నాయకులు జెన్ను రాములు, ఎస్.కె. అజీజ్, బి. లింగం, సయ్యద్ యూసుఫ్, జె. వెంకటరమణ, రజక సంఘం నాయకులు పి. పాండు, ఆర్. సత్యనారాయణ, బి. రాములు తదితరులు పాల్గొని ఐలమ్మకు నివాళులర్పించారు.