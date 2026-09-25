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Home తెలంగాణహైదరాబాద్Hyderabad: రవీంద్రభారతిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ వర్ధంతి వేడుకలు!

Hyderabad: రవీంద్రభారతిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ వర్ధంతి వేడుకలు!

Hyderabad: సెప్టెంబర్ 26న రవీంద్రభారతిలో వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ 131వ వర్ధంతి. కార్యక్రమ కన్వీనర్‌గా నియమితులైన ఆమనగల్లు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ నాగిళ్ల జగన్.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 25 Sept 2026 12:50 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: రవీంద్రభారతిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ వర్ధంతి వేడుకలు!

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Hyderabad: రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్ మున్సిపాలిటీ వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ 131వ వర్ధంతి కార్యక్రమానికి ఆమనగల్లు మున్సిపల్‌ కౌన్సిలర్‌ నాగిళ్ల జగన్‌ కన్వీనర్‌గా నియమితులయ్యారు. సెప్టెంబర్‌ 26న హైదరాబాద్‌లోని రవీంద్రభారతిలో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమానికి తనను కన్వీనర్‌గా నియమించినందుకు రజక అభివృద్ధి సంస్థకు నాగిళ్ల జగన్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చాకలి ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తి, ధైర్యం, ఆత్మగౌరవం సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని అన్నారు. ఆమె ఆశయాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని రజక సమాజ అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం ఐక్యతతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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