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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ గణేష్ ఆలయ రథోత్సవంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ గణేష్ దేవాలయంలో జరిగిన గణేష్ నిమజ్జన రథోత్సవంలో కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 25 Sept 2026 7:00 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ గణేష్ ఆలయ రథోత్సవంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్!

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సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు లోని ప్రసిద్ధ గణేష్ టెంపుల్ లో గణేష్ నవరాత్రి నిమజ్జన రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు అధికారులు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ హాజరై ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారి శోభాయాత్ర రథాన్ని ప్రారంభించి నిమజ్జన ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు.

భక్తులందరికీ గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని స్వామివారిని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, నాయకులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.

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Srikanth, Secunderabad

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