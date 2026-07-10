Secunderabad: సికింద్రాబాద్లో ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ ప్రారంభం
Secunderabad: సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్లో ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ను ప్రారంభించిన కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్.
Secunderabad: ఉదయమే పనుల పై బయటకు వచ్చే పేద మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఇందిరమ్మ క్యాంటిన్ ద్వారా ఐదు రూపాయలకే పలు రకాల టిఫిన్స్ ఇస్తున్నట్లు కంటోన్మెంట్ ఎం ఎల్ ఏ శ్రీగణేష్ తెలిపారు..రెజిమెంటల్ బజార్ మథర్ తెరిసా విగ్రహం వద్ద ఇందిరమ్మ క్యాంటిన్ ను ఎం ఎల్ ఏ శ్రీగణేశ్ ప్రారంభించారు.
హరే రామ హరే కృష్ణ సహకారం జి హెచ్ ఎం సి అనుబంధం తో ఐదు రూపాయలకే ఇందిరమ్మ క్యాంటిన్ లో అల్పాహారం అందించడం సంతోషంగా ఉందని ఏం ఎల్ ఏ శ్రీగణేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేసారు.
నగరం లో ఐదు రూపాయల భోజనం తోపాటు ఐదు రూపాయలకే టిఫిన్ కూడా ఇవ్వడం పట్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లో సిఎం రేవంత్ రెడ్డి కృషి ఎంతగానో ఉందని ఏం ఎల్ ఏ శ్రీగణేష్ తెలిపారు.