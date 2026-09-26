Pocharam: పోచారంలో ఆర్టీసీ బస్సు, బైక్ ఢీకొని బీటెక్ విద్యార్థి దుర్మరణం!
Pocharam: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా పోచారంలో ఆర్టీసీ బస్సు, బైక్ ఢీకొని బీటెక్ విద్యార్థి కిశోర్ మృతి. మరో యువతికి తీవ్ర గాయాలు, ఆసుపత్రికి తరలింపు.
Pocharam: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని యంనంపేట బ్రిడ్జిపై శనివారం ఉదయం ఆర్టీసీ బస్సు, ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ప్రమాదంలో బీటెక్ విద్యార్థి కిషోర్ (20) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న విజయ అనే యువతి తీవ్రంగా గాయపడటంతో మేడిపల్లిలోని శ్రీకర ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిప్పారెడ్డిపల్లికి చెందిన కిషోర్ బి.ఎన్.రెడ్డినగర్లో నివాసం ఉంటూ ఇబ్రహీంపట్నంలోని సెయింట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తన బంధువు విజయను పరీక్ష రాసేందుకు యంనంపేటలోని శ్రీనిధి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు ద్విచక్ర వాహనంపై తీసుకెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు, ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో కిషోర్ తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అయితే బస్సును ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొందా? లేక బస్సే ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిందా? అనే విషయం తెలియాల్సి ఉంది. సమాచారం అందుకున్న పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.