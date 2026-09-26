Hyderabad: తెలంగాణలో ఎన్నికల నగారా..నేడు బీఆర్ఎస్ కీలక నేతల హైఅర్జెంటు భేటీ!
Hyderabad: తెలంగాణలో రానున్న ఉపఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థలు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై కేటీఆర్, హరీష్ రావు ఆధ్వర్యంలో నేడు తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యనేతల కీలక సమావేశం.
Hyderabad: తెలంగాణలో మరో సారి వరుస ఎన్నికల సందడి తెరమీదకు వస్తుండటంతో ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ సరికొత్త వ్యూహాలతో ముందుకు సాగాలని భావిస్తుంది.ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికల మొదలు కొని శాసనమండలి పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలనుకుంటుంది.
మరో వైపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్, వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, స్తానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పార్టీ శ్రేణులను సన్నద్దం చేసే దిశగా బీఆర్ఎస్ అడుగులు వేస్తుంది. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ కోటాలో వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్ నగర్ స్థానాల్లో పార్టీ అభ్యర్ధులను బరిలోకి దించాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది.
ఇందుల భాగంగా ఇవాళ తెలంగాణ భవన్ లో పార్టీ ముఖ్యనేతలతో కేటీఆర్, హరీష్ రావు సమావేశం కానున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ భేటీ అయ్యారు. రాష్ర్టంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై ఈ భేటీలో చర్చించినట్టు తెలిసింది. దసరా తర్వాత క్షేత్ర స్తాయిలో వివిధ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనే విధంగా కేడర్ ను సన్నద్దం చేసే విధంగా కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తుంది.