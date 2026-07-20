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Medchal: రోడ్డు గుంతల్లో వరి నాట్లు వేసి బీఆర్ఎస్ వినూత్న నిరసన!

Medchal: మేడ్చల్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో దెబ్బతిన్న రోడ్లపై వరి నాట్లు వేసి బీఆర్ఎస్ నాయకుల నిరసన. జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేసినా మౌలిక వసతులు కల్పించలేదని ఆగ్రహం.

NAKSHATRAM, MEDCHAL
Published on: 20 July 2026 11:25 AM IST
Medchal
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Medchal: రోడ్డు గుంతల్లో వరి నాట్లు వేసి బీఆర్ఎస్ వినూత్న నిరసన!

Medchal: మేడ్చల్లో వినూత్న నిరసన చేపట్టిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు… రోడ్లపై ఏర్పడిన గుంతల్లో వరి నాట్లు వేసి అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఎండగట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు…..

మేడ్చల్ సర్కిల్ పరిధిలోని 297 డివిజన్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో దెబ్బతిన్న రోడ్లు, గుంతలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డుపై ఏర్పడిన గుంతల్లో వరి నాట్లు వేసి వినూత్నంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ… మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC)లో విలీనం చేసినప్పటికీ ప్రజలకు కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. దెబ్బతిన్న రోడ్లకు వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టి, స్థానికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

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NAKSHATRAM, MEDCHAL

NAKSHATRAM, MEDCHAL

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