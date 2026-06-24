Boduppal: బోడుప్పల్ డంపింగ్ యార్డ్ను వెంటనే తరలించాలి.. దాసరి మహేష్
Boduppal: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా బోడుప్పల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్ పర్యావరణానికి, ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్ద ముప్పుగా మారింది.
బోడుప్పల్: మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని బోడుప్పల్ డంపింగ్ యార్డ్ ప్రజల ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారిందని బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు దాసరి మహేష్ యాదవ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన ప్రచార పోస్టర్లో డంపింగ్ యార్డ్ వల్ల ఏర్పడుతున్న ఆరోగ్య, పర్యావరణ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి డంపింగ్ యార్డ్ను జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతానికి తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు.
డంపింగ్ యార్డ్ నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా చెత్త కుప్పల నుంచి వెలువడుతున్న దుర్వాసనతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు, అలర్జీలు తదితర ఆరోగ్య సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు. అలాగే వర్షాకాలంలో చెత్త నుంచి వెలువడే కలుషిత ద్రవాలు భూమిలోకి ఇంకి భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
ఫలితంగా ప్రజలు వినియోగించే తాగునీటి వనరులు కూడా ప్రమాదంలో పడే పరిస్థితి నెలకొంటోందన్నారు. డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి వెలువడే హానికర వాయువులు గాలిని కలుషితం చేస్తూ పర్యావరణ సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బోడుప్పల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని అంబేద్కర్ నగర్ ఫేజ్-1, ఫేజ్-2, ఫేజ్-3, రాజీవ్ నగర్ ఫేజ్-1, ఫేజ్-2, 2BHK కాలనీ, దేవేంద్ర నగర్ ఫేజ్-1, ఫేజ్-2, ఫేజ్-3, శ్రీ సాయి నగర్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు, అలాగే బోడుప్పల్–మల్లాపూర్ ప్రధాన రహదారిపై ప్రయాణించే వాహనదారులు డంపింగ్ యార్డ్ కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు.
ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని బోడుప్పల్ డంపింగ్ యార్డ్ను శాశ్వతంగా జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతానికి తరలించాలని దాసరి మహేష్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. సమస్య పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తే ప్రజలతో కలిసి బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.