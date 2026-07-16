Hyderabad: రైతులపై అక్కసు వీడండి ఫసల్ బీమా ఇవ్వకుంటే అసెంబ్లీకి పాదయాత్ర!
Hyderabad: తెలంగాణలో ఫసల్ బీమా అమలు చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లపై బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం. ఆదిలాబాద్ సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ పునరుద్ధరణపై కేటీఆర్కు కౌంటర్.
Hyderabad: ప్రస్తుతం రైతుల పరిస్థితి చూస్తే కళ్ళ వెంట నీళ్లు రాక తప్పదు.
కాలం కలిసొచ్చినా రాకున్నా, ప్రకృతి వైపరీత్యం, అకాల వర్షాలతో పంట నష్టం జరిగితే...
రైతులు ఇబ్బంది పడొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫసల్ బీమా పథకం తెచ్చింది.
Brs ప్రభుత్వం ఒక్క ఏడాది అమలు చేసింది.
ఫసల్ బీమా అమలు చేస్తాం అని ఈనాటి సీఎం మ్యానిఫెస్టోలో పెట్టారు.
మూడు బడ్జెట్ లు అయిన మూడు రూపాయలు పెట్టలేదు.
వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఫసల్ బీమా పథకం అమలు ఔతుంది కానీ తెలంగాణ లో కావట్లేదు.
Brs చేసినట్టు కాంగ్రెస్ చేయదనుకుంటే.. కాంగ్రెస్ కూడా అదే అవలంబిస్తుంది.
కరవు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్న కాంగ్రెస్ కి సోయి లేదు.
ఎక్కడ ఎంత కమీషన్ దొరుకుతుందో అనే ఆలోచన తప్ప రైతుల మీద ఆలోచన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి లేదు
తెలంగాణ రైతులకు ఫసల్ భీమాతో మేలు జరిగేది.
ఫసల్ భీమా అమలు చేస్తే మోడీ కి బీజేపీకి పేరొస్తదని గతంలో brs అమలు చేయలేదు... ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సైతం అమలు చేయట్లేదు.
అధికారులకు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసిన పట్టించుకోవడం లేదు.
రైతులు కన్నెర్ర చేయక ముందే మీ విధానం మార్చుకోండి.
లేకపోతే తెలంగాణ రైతులతో బీజేపీ ప్రత్యేక ఉద్యమం చేస్తుంది.
ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తాం.
అందరికీ అన్నం పెట్టే రైతు..
పాలకుల చేతుల్లో మోసపోతున్నారు.
భేషజాలకు పోకుండా మోదీకి పేరొస్తదనే అక్కసుతో రైతులకు అన్యాయం చేయకండి.
ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఆదిలాబాద్ నుండి అసెంబ్లీ వరకు పాదయాత్ర చేస్తాం.
అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేటీఆర్ కి ఏం గుర్తు రాలేదు.
ఇప్పుడు కాగితాలు పట్టుకుని తిరిగితే ఏం వస్తది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల సొమ్మును.. గజ్వేల్ సిద్దిపేటలకు తీసుకెళ్లారు.
అధికారం పోయాక నటిస్తే.. ఎవ్వరు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు.
30 ఏళ్ల కింద మూత పడిన సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీను ఏం చేయాలో కేంద్రం ఆలోచన చేస్తది.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పదేళ్ల BRS, కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల పాలనలో ఆదిలాబాద్ వెనకపడిపోయింది.
అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సోయి ఉండి పనిచేయాలి.
అమిత్ షా మాట ఇచ్చినందుకే.. పాత స్క్రాప్ తొలగించి.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పిలిచి సమావేశం అయ్యి.. ఆదిలాబాద్ ఫ్యాక్టరీ పునర్నిర్మాణం చేస్తాం.
400 కోట్ల రూపాయలు పెట్టీ 200 ఎకరాల భూమి సేకరిస్తే...10 వేల కోట్ల స్కాం ఎలా ఔతుంది ktr చెప్పాలి
వాళ్ళ హయాంలో జరిగినట్టు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు.
వెనకబడిన ఆదిలాబాద్ కు సహకరించాలనీ అడిగా...
అందులో ఎమ్మెల్యే ప్రమేయం ఉంటద..?
దొర అహంకార పూరితమైన... పిచ్చి రాతలు రాసి రాక్షస ఆనందం పొందుతున్నారు.
ఎవరి హయాంలో ఆదిలాబాద్ కు అన్యాయం జరిగిందో సభలో చర్చ పెడుతా.
నాపై బాధ్యత ఉంది...
ఓడిపోయిన కేటీఆర్ పై ఏం బాధ్యత ఉంది.
దాచిన డబ్బు ఎలా కాపాడుకోవాలి..? ఏ బినామీ ఏం చెప్తారో కాపాడుకోవాలనీ ktr బాధ్యత.
పదేళ్లలో నయా పైసా ఇవ్వలేదు.
అన్యాయం చేసిన వాళ్లే ఏదో ఒరగబెట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు.