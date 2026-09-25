News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణహైదరాబాద్LB Nagar: బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న ప్రణీత్ రెడ్డి!

LB Nagar: బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న ప్రణీత్ రెడ్డి!

LB Nagar: హైదరాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంలో రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న అర్బన్ గ్రూప్ అధినేత సామ ప్రణీత్ రెడ్డి. విశేషాలు.

RAHUL, MEERPET
Updated on: 25 Sept 2026 1:25 PM IST
LB Nagar
X

LB Nagar: బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న ప్రణీత్ రెడ్డి!

Short News

LB Nagar:ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంలో ఈ ఏడాది భారీ ధర పలికింది. బాలాపూర్ లడ్డూను వనస్థలిపురం సాహెబ్‌నగర్‌కు చెందిన అర్బన్ గ్రూప్ అధినేత సామ ప్రణీత్ రెడ్డి రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్నారు.

సాహెబ్‌నగర్‌కు చెందిన ప్రణీత్ రెడ్డి అమెరికాలో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసి అక్కడే ఐటీ రంగంలో పనిచేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వచ్చి వ్యాపార రంగంలో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. తన సోదరులు సామ రాకేష్ రెడ్డి, సామ భరత్ రెడ్డితో కలిసి Urban Groupను స్థాపించారు.

ప్రస్తుతం ఈస్ట్ హైదరాబాద్‌లో Urban Beats, Urban Spiritz, Urban Mayabazar, Urban Sambaralu, Urban Junction తదితర సంస్థల ద్వారా హాస్పిటాలిటీ రంగంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నారు.

వ్యాపారాన్ని కేవలం లాభార్జనకే పరిమితం చేయకుండా, తమతో పాటు మరెన్నో కుటుంబాలు ఎదగాలన్నదే తమ లక్ష్యమని ప్రణీత్ రెడ్డి తెలిపారు. అర్బన్ గ్రూప్ ద్వారా వందలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం గర్వంగా ఉందన్నారు. తమ సంస్థలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరినీ ఉద్యోగులుగా కాకుండా కుటుంబ సభ్యులుగా భావిస్తామని పేర్కొన్నారు.

అలాగే సమాజం తమకు అందించిన దాంట్లో కొంతైనా తిరిగి సమాజానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల పిల్లల విద్యకు తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నామని తెలిపారు.

బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకోవడంతో సాహెబ్‌నగర్‌లో ప్రణీత్ రెడ్డి పేరు ఆసక్తికరంగా చర్చనీయాంశమైంది.

LB NagarBalapur GaneshLaddu AuctionSama Praneeth ReddyGanesh Immersion
RAHUL, MEERPET

RAHUL, MEERPET

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X