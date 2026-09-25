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LB Nagar: బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న ప్రణీత్ రెడ్డి!

LB Nagar: హైదరాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంలో రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న అర్బన్ గ్రూప్ అధినేత సామ ప్రణీత్ రెడ్డి. విశేషాలు.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 25 Sept 2026 1:14 PM IST
LB Nagar
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LB Nagar: బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు దక్కించుకున్న ప్రణీత్ రెడ్డి!

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LB Nagar: ప్రసిద్ధిగాంచిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంలో మరోసారి భారీ ధర పలికింది. ఈ ఏడాది బాలాపూర్ లడ్డూను రూ.39 లక్షలకు వనస్థలిపురం సాహెబ్‌నగర్‌కు చెందిన అర్బన్ గ్రూప్ అధినేత సామ ప్రణీత్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు.

సాహెబ్‌నగర్‌కు చెందిన ప్రణీత్ రెడ్డి విద్యాభ్యాసంలో భాగంగా అమెరికాలో చదువుకుని.. అక్కడే ఐటీ రంగంలో పనిచేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వచ్చి సొంత ప్రాంతంలో వ్యాపార రంగంలో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.

తన సోదరులు రాకేష్ రెడ్డి సామా, భరత్ రెడ్డి సామాతో కలిసి Urban Groupను స్థాపించారు. ప్రస్తుతం ఈస్ట్ హైదరాబాద్‌లో Urban Beats, Urban Spiritz, Urban Mayabazar, Urban Sambaralu, Urban Junction వంటి సంస్థల ద్వారా హాస్పిటాలిటీ రంగంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నారు.

వ్యాపారాన్ని కేవలం లాభార్జనగా కాకుండా.. తమతో పాటు మరెన్నో కుటుంబాలు ఎదగాలన్నదే తమ లక్ష్యమని ప్రణీత్ రెడ్డి చెబుతున్నారు. అర్బన్ గ్రూప్ ద్వారా వందలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం గర్వంగా ఉందన్నారు.

తమ సంస్థలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగిని కేవలం ఉద్యోగిగా కాకుండా కుటుంబ సభ్యుడిగా భావిస్తామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా సమాజం తమకు ఇచ్చిన దాంట్లో కొంతైనా తిరిగి సమాజానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల పిల్లలకు విద్య అందించేందుకు తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నామని ప్రణీత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంలో రూ.39 లక్షలు వెచ్చించి లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం ఇప్పుడు సాహెబ్‌నగర్‌లోనూ ఆసక్తికర చర్చగా మారింది.

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B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

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