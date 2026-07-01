Badangpet: మురుగునీరు.. తాగునీరు కలుషితం అధికారులపై కాలనీవాసుల ఆగ్రహం!
Badangpet: బడంగ్పేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని అల్మాస్గూడ జై శంకర్ కాలనీలో నెలకొన్న డ్రైనేజీ సమస్యపై కాలనీవాసులతో కలిసి బీజేపీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు.
బడంగ్పేట్: మహేశ్వరం నియోజకవర్గం జిహెచ్ఎంసి బడంగ్పేట్ సర్కిల్ నాదర్గుల్ 57వ డివిజన్ పరిధిలోని అల్మాస్గూడ జై శంకర్ కాలనీలో నెలకొన్న తీవ్ర డ్రైనేజీ సమస్యపై కాలనీ వాసులకు మద్దతుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు నిలిచారు.
వారం రోజుల లోపు సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించకపోతే కాలనీ వాసులతో కలిసి మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట భారీ ధర్నా నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు.
కాలనీలో డ్రైనేజీ అవుట్లైన్ సక్రమంగా లేకపోవడంతో మురుగు నీరు ఇళ్లలోకి చేరుతుండగా, కొన్ని చోట్ల ఇంటి నీటి సంపుల్లోకి కూడా కలుస్తోందని స్థానికులు తెలిపారు.
దీంతో తాగునీరు కలుషితమై చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సమస్యపై గత ఏడాది కాలంగా మున్సిపల్ అధికారులు, సంబంధిత శాఖల అధికారులకు పలుమార్లు ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి శాశ్వత పరిష్కారం చూపలేదని కాలనీ వాసులు ఆరోపించారు.
ఈ సందర్భంగా బడంగ్పేట్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ, ప్రజల ఆరోగ్యంతో ముడిపడిన ఈ సమస్యను అధికారులు వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
లేకపోతే వారం రోజుల తర్వాత కాలనీ వాసులతో కలిసి మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టి ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బడంగ్పేట్ బీజేపీ అధ్యక్షులు రామిడి వీర కర్ణ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు గడ్డంపల్లి శశివర్ధన్ రెడ్డి, ఎగిరిశెట్టి సైదులు, సెక్రటరీ గొల్ల లక్ష్మీనారాయణ యాదవ్, నాయకులు శ్రీకాంత్ స్వామి, నరేష్, రాము, ఆంజనేయులు, మల్లేష్, శివారెడ్డి, రాంబాబు, గోవర్ధన్ చారితో పాటు జై శంకర్ కాలనీ వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు