Attapur: సులేమాన్ నగర్లో హత్యాయత్నం.. ఇద్దరి అరెస్ట్
Attapur: అత్తాపూర్ సులేమాన్ నగర్లో కేవలం రూ. 2100 వివాదంతో జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో ఇద్దరు పాత నేరస్థుల అరెస్ట్.
Attapur: పాత తగాదాల కారణంగా 09.07.2026న చింతల్మెట్లోని సులేమాన్ నగర్లో హత్యాయత్నం చేసిన ఇద్దరు నిందితులను (02) అత్తాపూర్ పోలీసులు మరియు టాస్క్ఫోర్స్ బృందం సంయుక్తంగా అరెస్టు చేశారు.
ఈ కేసు అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని క్రైమ్ నెం. 792/2026, సెక్షన్ 109(1), 111, 3(5) BNS కింద 48 గంటలలోపు నమోదు చేయబడింది.
నిందితుల పేర్లు:
ఎ-1. సయ్యద్ అఫ్తాబ్ @అఫు, తండ్రి పేరు సయ్యద్ సలీం (అబ్దుల్ నబీ-సవతి తండ్రి), వయస్సు: 24 సం., వృత్తి: డ్రైవింగ్, నివాసం: సులేమాన్ నగర్, రాజేంద్రనగర్, రంగారెడ్డి జిల్లా.
ఎ-2. అక్బర్ ఖాన్, తండ్రి పేరు దౌలత్ ఖాన్, వయస్సు: 28 సం., వృత్తి: సీలింగ్ పని, నివాసం: భోలేషా నగర్, తలాబ్ కట్టా, చార్మినార్, హైదరాబాద్.
స్వాధీనం చేసుకున్న వాటి వివరాలు:
01) కత్తులు --03
02) మొబైల్ ఫోన్లు—02
03) బాధితుడు మరియు A1 యొక్క దుస్తులు.
ఇది హత్యాయత్నం మరియు వ్యవస్థీకృత నేరానికి సంబంధించిన కేసు. రూ. 2,100/- చెల్లింపుకు సంబంధించిన వివాదంపై, నిందితుడు నెం.1, సయ్యద్ అఫ్తాబ్ @ అఫు, మరియు నిందితుడు నెం.2, అక్బర్, తమ ఉమ్మడి ఉద్దేశ్యంతో, బాధితుడైన సయ్యద్ పశుపై కత్తితో దాడి చేసి ఈ నేరానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపించబడింది. ఈ నేరం 07-07-2026న సుమారు 00:40 గంటలకు H.No 4-25-1/7/f, సులేమాన్ నగర్, చింతల్మెట్, అత్తాపూర్, రాజేంద్రనగర్ లోని ఇంటి ప్రధాన గేటు ముందు చోటుచేసుకుంది. వాగ్వాదం సమయంలో, నిందితుడు నెం.1 బాధితుడి పొత్తికడుపు కుడి వైపున కత్తితో పొడిచాడు, దీనివల్ల అతనికి తీవ్రమైన రక్తస్రావ గాయాలయ్యాయి.
గాయపడిన బాధితుడు సయ్యద్ పశు సులేమాన్ నగర్ నివాసి మరియు నిందితుడు A-1 కూడా గాయపడిన వ్యక్తి నివసించే అదే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. వారికి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఒకరికొకరు తెలుసు. 2026 మే నెలలో, వారిద్దరూ గూడ్స్ క్యారియర్ వాహన డ్రైవర్లుగా పనిచేయడానికి ముంబైకి వెళ్లారు. A-1కి పరిచయస్తుడైన షేక్ మోబిన్ ద్వారా, వారు గూడ్స్ క్యారేజ్ వాహన డ్రైవర్లుగా చేరి, 2026 జూన్ వరకు అతని కింద పనిచేశారు.
ఈ సంఘటన జరగడానికి సుమారు ఒక వారం ముందు, వారిద్దరూ రాజేంద్రనగర్లోని తమ తమ ఇళ్లకు తిరిగి వచ్చారు. వారి యజమాని, షేక్ మోబిన్, వారికి రోజుకు రూ.800/- వేతనం చెల్లించేవాడు. అయితే, వారి యజమాని అయిన షేక్ మోబిన్, సయ్యద్ పశుకు అతని వేతనంగా రూ.2,100/- చెల్లించాల్సి ఉంది. ఈ సంఘటనకు ముందు గత నాలుగు రోజులుగా, పశు ఆ మొత్తం గురించి A-1ని పదేపదే అడుగుతూనే ఉన్నాడు. తాను షేక్ మోబిన్ను అడిగి, ఆ డబ్బు చెల్లించే ఏర్పాటు చేస్తానని A-1 అతనికి చెప్పాడు. అయితే, తానే తనను ముంబైకి తీసుకువచ్చి షేక్ మోబిన్ కింద ఉద్యోగం ఇప్పించాను కాబట్టి, ఆ మొత్తం తనకు అందేలా చూడాల్సిన బాధ్యత A-1దేనని పశు పట్టుబట్టాడు.
06.07.2026 రాత్రి, 6281478560 మొబైల్ నంబర్ గల సయ్యద్ పశు, 7569058XXX మొబైల్ నంబర్ గల A-1కి పదేపదే ఫోన్ కాల్స్ చేసి, రూ.2,100/- చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, A-1ని అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడు. అతను A-1ని దూషించడం కొనసాగించడంతో, A-1 అతన్ని తన ఇంటికి రమ్మని కోరాడు. ఆ తర్వాత, సుమారు రాత్రి 11 గంటలకు A-1, హైదరాబాద్లోని కాలపత్తర్లో నివసించే అక్బర్ ఖాన్ అనే A-2కి ఫోన్ చేసి, సయ్యద్ పశును చంపే ఉద్దేశ్యంతో తన ఇంటికి రమ్మని కోరాడు. A-1 ఆదేశాల మేరకు A-2 అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు A-1 ఇంటికి చేరుకున్నాడు. పశు దుర్భాషలాడటంతో ఆగ్రహానికి గురైన A-1, A-2తో కలిసి పశును చంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత, 07.07.2026న సుమారు 00:40 గంటలకు, పశు LW-3, LW-4 మరియు అతని మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఒక ఆటో-రిక్షాలో A-1 ఇంటి సమీపానికి వచ్చాడు. పశు రాగానే, అతను A-1ని రూ.2,100/- చెల్లించమని డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సమయంలో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. పశును చంపడానికి A-1 మరియు A-2 ముందుగా వేసుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం, A-2 తన నల్ల జాకెట్/చొక్కా లోపల దాచి ఉంచిన కత్తిని బయటకు తీసి పశును పొడవడానికి ప్రయత్నించాడు.
అయితే, పశుతో పాటు వచ్చిన LW-2 తన స్నేహితులతో కలిసి అడ్డుపడి, అతడిని అలా చేయకుండా నివారించాడు. ఆ సమయంలో, పశు తన వద్ద ఉన్న కత్తిని బయటకు తీశాడు. వెంటనే, A-1 తన ఇంటి లోపలికి వెళ్లి, మరో కత్తిని తీసుకువచ్చి, పశుతో గొడవపడి, ఆ కత్తితో అతని పొత్తికడుపు కుడి వైపున పొడిచాడు. ఫలితంగా, పశు పొత్తికడుపులో తీవ్రమైన రక్తస్రావ గాయం అయింది. ఆ తర్వాత, పశు తాను పట్టుకున్న కత్తిని అక్కడే పడేయగా, అఫ్తాబ్ ఆ కత్తిని తీసుకున్నాడు. అనంతరం, నిందితులు A-1 మరియు A-2 ఆ ప్రదేశం నుండి పారిపోయారు.
A-1 ఒక పాత నేరస్థుడు మరియు గతంలో ఈ క్రింది క్రిమినల్ కేసులలో పాలుపంచుకున్నాడు:
1) Cr. రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నెం. 2547/2021 (సెక్షన్ 307, 34 ఐపీసీతో కలిపి), ఇది ఎస్.సి. నెం. 441/2022గా విచారణలో ఉంది; మరియు
2) అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని క్రైమ్ నెం. 854/2025 (సెక్షన్ 109(1) బీఎన్ఎస్), ఇది పీ.ఆర్.సి. నెం. 204/2025గా విచారణలో ఉంది.
ఎ-2 గతంలో మంగళ్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని క్రైమ్ నెం. 162/2018 (సెక్షన్లు 302, 120-బి, 323 ఐపీసీ మరియు ఆయుధాల చట్టంలోని సెక్షన్ 25(1)(ఎ)) కేసులో పాలుపంచుకున్నారు, ఇది ఎస్.సి. నెం. 484/2022గా విచారణలో ఉంది.
టి. శ్రీనివాస్, ఎసిపి రాజేంద్రనగర్ డివిజన్ మరియు కె. నాగేశ్వర రావు, ఎస్హెచ్ఓ అత్తాపూర్, మరియు కె. రవి, టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్, రాజేంద్రనగర్ మరియు వారి బృందం చేసిన మంచి పని అత్యంత ప్రశంసనీయం మరియు వారికి తగిన విధంగా ప్రతిఫలం ఇవ్వబడుతుందని అధికారులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.