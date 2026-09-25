Attapur: హోరాహోరీగా గణేష్ లడ్డూ వేలం - రికార్డు ధర పలికిన ప్రసాదం
Attapur: అత్తాపూర్లో హోరాహోరీగా సాగిన గణేష్ లడ్డూ వేలం. గుమ్మడి భూపాల్ రెడ్డి రూ.13.21 లక్షలకు దక్కించుకున్న లడ్డూ ప్రసాదం.
అత్తాపూర్: హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లో గణేష్ లడ్డూ వేలం హోరాహోరీగా సాగింది. పురాతన పోచమ్మ ఆలయం వద్ద నవశక్తి భక్త సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో 30వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన గణేష్ ఉత్సవాల్లో.. 11 రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న లడ్డూను వేలం వేశారు. లడ్డూ ప్రసాదాన్ని దక్కించుకునేందుకు దాదాపు 50 మంది పోటీపడ్డారు.
చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన వేలంలో గుమ్మడి బ్రదర్స్కు చెందిన భూపాల్ రెడ్డి రూ.13 లక్షల 21 వేల రికార్డు ధరకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. గతేడాది వేలం ధరతో పోలిస్తే ఈసారి రూ.70 వేల అధిక ధర పలికింది. దీంతో అత్తాపూర్లో ఇప్పటివరకు లడ్డూ ప్రసాదానికి పలికిన అత్యధిక ధరగా ఈ వేలం నిలిచింది.
నవశక్తి భక్త సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న గణేష్ ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజూ భజనలు, కీర్తనలు, హారతులు, గణపతి హోమం, అన్నదానం, ముగ్గుల పోటీలు, చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాన్ని కూడా నిర్వహించారు. చిన్నారులు, యువతకు బహుమతులు, మెమెంటోలు అందజేశారు. ఈ రోజు గణేష్ నిమజ్జనం ఘనంగా శోభాయాత్ర నిర్వహించినట్లు అసోసియేషన్ సభ్యులు తెలిపారు.