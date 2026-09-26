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Boduppal: అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించాలి: వజ్రెష్‌ యాదవ్‌

Boduppal: బోడుప్పల్‌, ఘట్‌కేసర్‌ సర్కిళ్ల పరిధిలో అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించాలని ఎంఎంసీ కమిషనర్‌కు డీసీసీ అధ్యక్షుడు తోటకూర వజ్రెష్‌ యాదవ్‌ వినతిపత్రం అందజేశారు.

KARUNAKAR, UPPAL
Published on: 26 Sept 2026 8:51 PM IST
Boduppal
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Boduppal: అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించాలి: వజ్రెష్‌ యాదవ్‌

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బోడుప్పల్: ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించి, బోడుప్పల్‌, ఘట్‌కేసర్‌ సర్కిళ్లను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన నిధులు కేటాయించాలని మేడ్చల్‌–మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా కాంగ్రెస్‌ కమిటీ అధ్యక్షుడు, మేడ్చల్‌ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జి తోటకూర వజ్రెష్‌ యాదవ్‌ కోరారు.

ఈ మేరకు శనివారం మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ కమిషనర్‌ వినయ్‌కృష్ణ రెడ్డిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. బోడుప్పల్‌, ఘట్‌కేసర్‌ సర్కిళ్ల పరిధిలో రహదారులు, డ్రైనేజీ, పార్కులు, పారిశుధ్యం, ఓపెన్‌ జిమ్‌లు తదితర మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరారు.

ప్రజలకు అత్యవసరంగా అవసరమైన పనులను గుర్తించి, వాటికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి త్వరితగతిన నిధులు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న సమస్యలను కమిషనర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

కార్పొరేషన్‌ పరిధిలో ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు పెండింగ్‌ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయడంతో పాటు, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో కొత్త అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని వజ్రెష్‌ యాదవ్‌ కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎదులాబాద్‌ డివిజన్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు సామల అమర్‌, మేడిపల్లి డివిజన్‌ అధ్యక్షుడు తుంగతుర్తి రవి, ఘట్‌కేసర్‌ డివిజన్‌ అధ్యక్షుడు బొక్క ప్రభాకర్‌రెడ్డి, నాగారం డివిజన్‌ అధ్యక్షుడు భూమయ్య యాదవ్‌, మాజీ చైర్మన్‌ మల్లి పావని జంగయ్య యాదవ్‌, విశ్వనాథం, ఉదయ్‌కుమార్‌రెడ్డి, జీవన్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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KARUNAKAR, UPPAL

KARUNAKAR, UPPAL

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