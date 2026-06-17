Raghunathpally: గానుగుపహాడ్ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం
Raghunathpally: ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన సర్పంచ్ అనూష, ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ వసంత.. గర్భిణీలు, బాలింతలకు పోషకాహారంపై అవగాహన
Raghunathpally: గానుగుపహాడ్ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో కొత్తగా నమోదు అయిన చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామ సర్పంచ్ అనూష ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ వసంత ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించి వారి విద్యాభ్యాసానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
ఈ సందర్భంగా గర్భిణీలు, బాలింతలకు పోషకాహారం ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించారు. చిన్నారుల శారీరక, మానసిక వికాసానికి సమతుల్య ఆహారం ఎంతో అవసరమని వివరించారు. అలాగే పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడంలో తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చిన్నారుల సమగ్ర అభివృద్ధికి, ప్రాథమిక విద్యకు బలమైన పునాది వేస్తాయని అతిథులు తెలిపారు. చిన్నారులు భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలంటే ప్రారంభ విద్యపై దృష్టి పెట్టడం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు సభ్యులు, ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ టీచర్ శ్రీదేవి సిబ్బంది తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు చిన్నారుల అక్షరాభ్యాసంతో కార్యక్రమం ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో కొనసాగింది.