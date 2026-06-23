News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home వ్యవసాయంరైతులకు వరంలా 'లక్ష్మణ ఫలం' సాగుకు ఇదే సరైన సమయం!

రైతులకు వరంలా 'లక్ష్మణ ఫలం' సాగుకు ఇదే సరైన సమయం!

Lakshmana Phalam: ప్రస్తుతం చాలా మంది రైతులు సాంప్రదాయ పంటలతో పాటు లాభసాటి ఉద్యానవన పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 4:01 PM IST
Lakshmana Phalam
X

రైతులకు వరంలా 'లక్ష్మణ ఫలం' సాగుకు ఇదే సరైన సమయం!

Short News

Lakshmana Phalam: ప్రస్తుతం చాలా మంది రైతులు సాంప్రదాయ పంటలతో పాటు లాభసాటి ఉద్యానవన పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘లక్ష్మణ ఫలం’ సాగు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉండటంతో మార్కెట్లో ఈ పండుకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలను ఇచ్చే ఈ పంట గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఆరోగ్య ప్రదాయిని: లక్ష్మణ ఫలం

లక్ష్మణ ఫలాన్ని ఆంగ్లంలో ‘సౌర్‌సాప్’ అని పిలుస్తారు. ఇది కేవలం ఒక పండు మాత్రమే కాదు, ఒక ఔషధ గని. ఇందులో విటమిన్ సి, పొటాషియం , యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ చెట్టు ఆకులను వివిధ రకాల శారీరక రుగ్మతలను తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు ఉన్నాయని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించడంతో, ప్రజలు ఈ పండును , ఆకులను కొనుగోలు చేయడానికి అమితాసక్తి చూపిస్తున్నారు. తద్వారా పండ్ల తోటల యజమానులకు మంచి ఆదాయం లభిస్తోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగుకు అనుకూలత

మంగోస్టీన్ వంటి ఇతర అరుదైన పండ్ల మొక్కలు మన రాష్ట్రాల్లో పెరగడం కష్టమైనా, లక్ష్మణ ఫలం మాత్రం తెలంగాణ , ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణంలో అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఉష్ణమండల , ఉప ఉష్ణమండల పరిస్థితులు ఈ మొక్క సాగుకు ఎంతో అనుకూలం. నేలల్లో నీటి నిల్వ ఉండకుండా, మంచి డ్రైనేజీ వసతి ఉంటే చాలు, ఈ చెట్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ప్రారంభంలో వీటిని నాటడం వల్ల మొక్కలు త్వరగా వేర్లు పట్టుకుని స్థిరపడతాయి.

సాగులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

లక్ష్మణ ఫలం మొక్కలను నాటిన మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే దిగుబడి ప్రారంభమవుతుంది. మొక్కల మధ్య మూడు నుండి నాలుగు మీటర్ల దూరం పాటించడం వల్ల గాలి మరియు సూర్యరశ్మి బాగా అందుతాయి. లక్ష్మణ ఫలం సాగులో నాణ్యమైన , అంటుకట్టిన మొక్కలను ఎంచుకోవడం దిగుబడిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది, కాబట్టి వీటిని ప్రభుత్వ నర్సరీల నుండి లేదా నమ్మకమైన సంస్థల నుండి మాత్రమే సేకరించాలి.

ఇక నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే, వేసవి కాలంలో మొక్కలకు క్రమంతప్పకుండా నీరు అందించడం ఎంతో అవసరం, అయితే వేర్ల దగ్గర నీరు నిల్వ ఉండకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా, చెట్లు ఫలసాయానికి సిద్ధమయ్యే లోపు తోటలోని ఖాళీ ప్రదేశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ కూరగాయలు లేదా పపయా వంటి స్వల్పకాలిక పంటలను అంతర పంటలుగా సాగు చేయడం ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

రైతులు తమ భూమిలో వైవిధ్యం కోసం ఈ లక్ష్మణ ఫలాన్ని సాగు చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలు గడించవచ్చు. ఆరోగ్య స్పృహ పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో, ఇటువంటి అరుదైన పంటలకు మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుంది. మీ తోటలో ఒక భాగంలోనైనా ఈ మొక్కలను నాటి, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చుకోండి.

Lakshmana phalam cultivationSoursop farmingTelugu statesfruit farming
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X