పంట ఫోటో తీస్తే చాలు.. రోగాన్ని కనిపెట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వ 'AI విస్తార్' స్కీమ్!
యూరియా యాప్ సమస్యలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం చూపింది. వ్యవసాయంలో 'AI విస్తార్' స్కీమ్ యొక్క లాభాలను నిపుణులు వివరించారు.
వ్యవసాయ రంగంలో డిజిటలైజేషన్ పెరిగినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సాంకేతిక ఇబ్బందులపై హెచ్ఎంటివి అగ్రి (hmtv Agri) ప్రత్యేక విశ్లేషణను అందించింది. ముఖ్యంగా ఎరువుల కొనుగోలు కోసం ప్రవేశపెట్టిన 'యూరియా యాప్' వల్ల రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు మరియు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన 'AI విస్తార్' స్కీమ్ ప్రయోజనాలపై నిపుణులు కీలక సూచనలు చేశారు.
యూరియా యాప్ రాకతో సొసైటీలు, డీలర్ల షాపుల ముందు గంటల తరబడి లైన్లలో నిలబడే కష్టాలు తప్పిన మాట వాస్తవమే అయినా.. గ్రామీణ రైతులకు కొత్త తలనొప్పులు తెచ్చిపెట్టింది. గ్రామాల్లో అందరి వద్ద స్మార్ట్ ఫోన్లు లేకపోవడం, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం తక్కువగా ఉండటం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన లేకపోవడంతో రైతులు ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వీటన్నింటికీ మించి యాప్లో స్టాక్ రాగానే దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా కేవలం ఐదారు నిమిషాల్లోనే స్టాక్ అంతా ఖాళీ అయిపోతోంది. దీనివల్ల సాధారణ రైతులు నిరాశకు గురవుతున్నారు.
యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోలేని సన్నకారు, చిన్నకారు రైతుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇకపై కేవలం మొబైల్ యాప్పైనే ఆధారపడకుండా, రైతులు నేరుగా గ్రామాల్లోని 'మీ సేవా కేంద్రాల' (Meeseva Centers) కు వెళ్లి కూడా డిజిటల్గా యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు, గ్రామాల్లో చురుగ్గా పనిచేసే 'ఐకేపీ (IKP) మహిళా సంఘాల' ద్వారా కూడా ఎరువులను నిల్వ ఉంచి, రైతులకు సకాలంలో పంపిణీ చేసేలా ప్రభుత్వం ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. దీనివల్ల స్మార్ట్ ఫోన్లు లేని రైతులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది.
వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కీమ్ 'AI విస్తార్' (AI Vistar) పై నిపుణులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ టూల్స్ ద్వారా సాగు సమస్యలకు సెకన్ల వ్యవధిలో పరిష్కారం లభిస్తుంది. భూమి హక్కులు, రికార్డులకు సంబంధించిన ఎలాంటి సందేహాలకైనా ఏఐ ద్వారా తక్షణ సమాధానాలు పొందవచ్చు. పంటకు ఏదైనా తెగులు లేదా పురుగు ఆశిస్తే.. ఆ భాగాన్ని ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేస్తే, అది ఏ రోగమో గుర్తించి, ఏ పురుగుమందు వాడాలో ఏఐ స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. విత్తనాల లభ్యత మరియు మార్కెట్ ధరల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు రైతు చేతికి అందిస్తుంది.
అయితే, ఏఐ వంటి అద్భుత సాంకేతికత పట్టణాలకే పరిమితం కాకుండా మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లోని రైతులకు కూడా అందాలంటే ప్రభుత్వాలు మరిన్ని చర్యలు చేపట్టాలని నిపుణులు సూచించారు. ప్రతి గ్రామంలోని పంచాయతీ కార్యాలయం లేదా రైతు వేదికలలో 'కంప్యూటర్ కియాస్క్' (Computer Kiosks) లను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. రైల్వే స్టేషన్లలో కాయిన్ వేస్తే సమాచారం వచ్చే యంత్రాల తరహాలో, ఈ కియాస్క్ల ద్వారా రైతులు ఉమ్మడిగా సాగు సమాచారాన్ని, మార్కెట్ వివరాలను ప్రింట్ రూపంలో తీసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తే వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయని విశ్లేషించారు.