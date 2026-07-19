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Terrace Gardening: వర్షాకాలంలో మిద్దె తోట: కొత్తగా మొదలుపెట్టే వారికి చిట్కాలు!

Terrace Gardening: వర్షాకాలం మిద్దె తోట పెంపకం ప్రారంభించే వారికి ఎంతో అనువైన సమయం. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే తేమ మొక్కల ఎదుగుదలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Srinivas Rao
Published on: 19 July 2026 4:06 PM IST
Terrace Gardening
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 Terrace Gardening: వర్షాకాలంలో మిద్దె తోట: కొత్తగా మొదలుపెట్టే వారికి చిట్కాలు!

Terrace Gardening: వర్షాకాలం మిద్దె తోట పెంపకం ప్రారంభించే వారికి ఎంతో అనువైన సమయం. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే తేమ మొక్కల ఎదుగుదలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, మొదటిసారి తోటను నిర్మించే వారు సరైన ప్రణాళికతో అడుగులు వేస్తే, రసాయనాలు లేని తాజా కూరగాయలను సొంతంగా పండించుకుంటూ, తోటపనిలోని ఆనందాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. మీ తోటను కళకళలాడించేందుకు ఈ చిట్కాలు తప్పక పాటించండి.

స్థల నిర్ణయం … జాగ్రత్తలు

మేడపై తోటను ఏర్పాటు చేసే ముందు సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షం నీరు ఎక్కువగా పడే చోట, ఈదురుగాలులు బలంగా వీచే మూలల్లో కుండీలను ఉంచకూడదు. కొంచెం రక్షణగా ఉంటూ, సూర్యరశ్మి ప్రసరించే ప్రదేశం తోట సాగుకు ఉత్తమం. అలాగే, కుండీలను నేరుగా నేలపై పెట్టకుండా, ఇటుకలు లేదా స్టాండ్లపై ఉంచడం వల్ల మేడకు తేమ సోకకుండా, సీపేజీ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.

కుండీల ఎంపిక … మట్టి మిశ్రమం

కొత్తగా మొదలుపెట్టే వారికి గ్రో బ్యాగులు లేదా ప్లాస్టిక్ కుండీలు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇవి బరువు తక్కువగా ఉండి, కదపడానికి సులభంగా ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో అడుగున డ్రైనేజీ రంధ్రాలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడం కీలకం. రంధ్రాలు లేకపోతే నీరు నిలిచిపోయి మొక్కల వేర్లు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మట్టి మిశ్రమం విషయానికి వస్తే, ఎర్ర మట్టికి వర్మీకంపోస్ట్ లేదా పశువుల ఎరువు, కొబ్బరి పొట్టును కలిపి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తూనే, అదనపు నీటిని బయటకు పంపేలా చేస్తుంది.

ఏ మొక్కలు నాటాలి?

తొలి ప్రయత్నంలో ఆకుకూరలు అంటే పాలకూర, తోటకూర, మెంతికూర వంటివి ఎంచుకుంటే తక్కువ సమయంలో మంచి ఫలితాన్ని చూడవచ్చు. వీటితో పాటు బెండ, వంకాయ, మిరప వంటి మొక్కలను గ్రో బ్యాగుల్లో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఒకవేళ బీర, సొర వంటి తీగజాతి కూరగాయలను పండించాలనుకుంటే, అవి పాకడానికి తాడు లేదా జాలీలను ముందుగానే ఏర్పాటు చేసుకోవడం మర్చిపోకూడదు.

నీటి నిర్వహణ … మొక్కల సంరక్షణ

చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏమిటంటే, వర్షం పడుతున్నా కూడా మొక్కలకు క్రమం తప్పకుండా నీరు పోయడం. మట్టిలోని తేమను పరిశీలించి, అవసరమైతేనే నీరు అందించాలి. వేలితో మట్టిని పరీక్షించినప్పుడు తడిగా ఉంటే ఆ రోజు నీరు ఆపేయడం ఉత్తమం. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు లేత మొక్కలను గాలి తాకిడి నుంచి కాపాడేందుకు సురక్షితమైన ప్రదేశాలకు మార్చుకోవాలి.

సహనం .. పోషణ

మొక్కల పెరుగుదల ప్రారంభంలో నెమ్మదిగా ఉన్నా, వర్షాకాలపు వాతావరణం వాటి వేరు వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి సేంద్రియ ఎరువులు అందిస్తూ, మొక్కలకు చీడపీడలు సోకకుండా వేప నూనెను పిచికారీ చేయాలి. ఓపికగా , క్రమశిక్షణతో తోటను చూసుకుంటే, కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే మీ మేడపై రసాయన రహిత, స్వచ్ఛమైన కూరగాయల దిగుబడి మీ సొంతమవుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే మీ మిద్దె తోటను విజయవంతం చేస్తాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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