తక్కువ ఎత్తు హైబ్రిడ్ చింత చెట్ల సాగు – చింత చిగురు ద్వారా ఆదాయం
Hybrid Tamarind: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో చింత చిగురుకు ఏడాది పొడవునా మంచి డిమాండ్ ఉంది.
Hybrid Tamarind: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో చింత చిగురుకు ఏడాది పొడవునా మంచి డిమాండ్ ఉంది. పప్పు, పచ్చడి, కూరల్లో వాడే ఈ చిగురుకు స్థానిక మార్కెట్లతో పాటు, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని సూపర్ మార్కెట్లు, ఆన్లైన్ కూరగాయల యాప్ల ద్వారా కూడా మంచి ధర లభిస్తోంది. సాంప్రదాయ చింత చెట్లు 40-60 అడుగుల ఎత్తు పెరిగి, కాపుకు రావడానికి 8-10 ఏళ్లు పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన తక్కువ ఎత్తు హైబ్రిడ్ రకాలు దీనికి పరిష్కారంగా నిలుస్తున్నాయి.
హైబ్రిడ్ చింత రకాల ప్రత్యేకతలు
ఈ హైబ్రిడ్ రకాలను ప్రూనింగ్ ద్వారా 10-15 అడుగుల్లోనే కుదించి పెంచవచ్చు, దీనితో కోత సులభమవుతుంది. నాటిన 1-2 ఏళ్లలోనే చిగురు కోతకు వస్తాయి, పండ్ల కోసం అయితే 4-5 ఏళ్లు సరిపోతుంది. తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ మొక్కలు, అంటే 10x10 అడుగుల ఎడంతో వేయవచ్చు కాబట్టి ఎకరాకు దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సరైన కత్తిరింపు, నీటి యాజమాన్యంతో ఎక్కువసార్లు చిగురు కోతకు అవకాశం లభిస్తుంది.
వాతావరణం, నేల అవసరాలు
చింత చెట్టు కరువును తట్టుకునే మొక్క. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమ, తెలంగాణలోని పలమూరు, నల్గొండ వంటి ఎర్రనేలలు, ఇసుకతో కూడిన నేలలు దీనికి బాగా సరిపోతాయి. నీరు నిల్వ ఉండని, మురుగునీరు సాఫీగా వెళ్లే నేల ఎంచుకోవాలి. వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్తో సులభంగా సాగు చేయవచ్చు.
నాటే విధానం
ముందు గుంతలు తీసి, పశువుల ఎరువు, ఎర్ర మట్టి కలిపి నింపాలి. నర్సరీ నుంచి కొన్న అంటు కట్టిన హైబ్రిడ్ మొక్కలనే వాడాలి, వీటివల్లే త్వరగా దిగుబడి వస్తుంది. మొక్కల మధ్య 10x10 లేదా 12x12 అడుగుల ఎడం ఉంచాలి, తొలి రెండేళ్లు డ్రిప్ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా నీరు ఇవ్వాలి.
ప్రూనింగ్ పద్ధతి
చిగురు కోసమే పెంచేటప్పుడు, చెట్టును ఎత్తుగా పెరగనివ్వకుండా పైభాగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరిస్తూ కొమ్మలు ఎక్కువగా వచ్చేలా చూడాలి. దీనివల్ల కొత్త లేత చిగురు ఎక్కువగా వస్తుంది, కోత సమయంలో నిచ్చెన అవసరం ఉండదు కాబట్టి కూలీల ఖర్చు తగ్గుతుంది, పురుగుమందుల పిచికారీ కూడా సులభం అవుతుంది.
చిగురు కోత, మార్కెటింగ్
కొత్త చిగురు వచ్చిన 15-20 రోజుల్లో లేత దశలోనే కోయాలి, అప్పుడే రుచి, గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. తెల్లవారుజామున కోసి, తడిగుడ్డలో చుట్టి రవాణా చేస్తే తాజాదనం నిలుస్తుంది. స్థానిక సంతలు, రైతు బజార్లతో పాటు, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లోని టోకు కూరగాయల మార్కెట్లకు నేరుగా సరఫరా చేస్తే మంచి ధర లభిస్తుంది. కావాలంటే చిన్న ప్యాకెట్లుగా చేసి, స్థానిక కిరాణా దుకాణాలు, ఆన్లైన్ గ్రోసరీ యాప్ల ద్వారా బ్రాండింగ్తో అమ్మవచ్చు. అలాగే ఎండబెట్టిన చిగురు పొడి చేసి, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేలా అమ్మితే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది.
ఆదాయ అవకాశాలు
ఎకరాకు 400 వరకూ మొక్కలు వేసుకుంటే, రెండో ఏడాది నుంచే చిగురు కోత మొదలవుతుంది. చిగురుతో పాటు, చెట్లు పెరిగే కొద్దీ కాయలు కూడా అదనపు ఆదాయాన్నిస్తాయి. చిగురు, పండ్లు రెండూ కలిపి రైతుకు ఏడాది పొడవునా నిరంతర ఆదాయ మార్గంగా మారతాయి. అంతేకాక, చింత చెట్టుకు ఎక్కువ నీటి అవసరం, ఎరువుల ఖర్చు తక్కువ కావడంతో నికర లాభం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
జాగ్రత్తలు
నాణ్యమైన నర్సరీ నుంచి ధృవీకరించిన హైబ్రిడ్ మొక్కలనే కొనుగోలు చేయాలి, నకిలీ మొక్కల వల్ల దిగుబడి రాకపోవచ్చు. తొలి ఏడాది మొక్కల మధ్య అంతర పంటలు, అంటే కూరగాయలు, పప్పు దినుసులు వేసుకుంటే అదనపు ఆదాయం, నేల సారవంతం రెండూ సాధ్యమవుతాయి. స్థానిక ఉద్యాన శాఖ నుంచి రాయితీలు, శిక్షణ కార్యక్రమాల గురించి ఆరా తీయడం మంచిది.
తక్కువ స్థలం, తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ కాలంలోనే ఆదాయాన్నిచ్చే హైబ్రిడ్ చింత సాగు – ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రైతులకు చింత చిగురు ద్వారా స్థిరమైన, నిరంతర ఆదాయ మార్గంగా మారే అవకాశం ఉంది.