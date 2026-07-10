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రైతులకు అలర్ట్: ఎల్ నినో ముప్పు.. తక్కువ నీటితో పండే బెస్ట్ పంటలు ఇవే!

Best Crops For Low Rainfall: ఎల్ నినో (El Nino) ప్రభావంతో వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు అప్రమత్తం కావాలని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 10 July 2026 2:32 PM IST
రైతులకు అలర్ట్: ఎల్ నినో ముప్పు.. తక్కువ నీటితో పండే బెస్ట్ పంటలు ఇవే!
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రైతులకు అలర్ట్: ఎల్ నినో ముప్పు.. తక్కువ నీటితో పండే బెస్ట్ పంటలు ఇవే!

Best Crops For Low Rainfall: మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా 'ఎల్ నినో' (El Niño) ప్రభావం వల్ల కొన్ని సీజన్లలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పత్తి, వరి వంటి ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటల జోలికి వెళ్లకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో కంది, పెసర, మినుము వంటి అపరాల (పప్పుధాన్యాల) సాగు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఇవి తక్కువ నీటి లభ్యత ఉన్నా తట్టుకుని నిలబడటమే కాకుండా, భూమి యొక్క సారవంతాన్ని కూడా పెంచుతాయి.

ప్రస్తుత మార్కెట్‌లో చిరుధాన్యాలకు (Millets) డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు, కొర్రలు వంటి పంటలకు చాలా తక్కువ నీరు అవసరమవుతుంది. ఇవి కరువు పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా తట్టుకోగలవు. వీటితో పాటు తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ నీటితో పండే వేరుశనగ, ఆముదం, మరియు కొన్ని రకాల కూరగాయల సాగు వైపు రైతులు మొగ్గు చూపడం ద్వారా ఎల్ నినో వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చని ఈ కథనం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

రైతులు సాంప్రదాయ పద్ధతులను పక్కనబెట్టి, వాతావరణ సూచనలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా పంటల మార్పిడి (Crop Rotation) చేసుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు అలర్ట్ చేస్తున్నారు.

FarmersEl Nino EffectLow Rainfall Cropshmtv Agri
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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