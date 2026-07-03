ఆక్వా రైతులకు అలర్ట్: రొయ్యల సాగులో లాభాల బాట పట్టేందుకు నిపుణుల కీలక సూచనలు!
Aqua Culture Tips: ఆక్వాకల్చర్ (రొయ్యల సాగు) లో అధిక లాభాలు, నూతన దిగుబడులు సాధించడమెలా? రొయ్యల పెంపకంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు, వ్యాధి నివారణోపాయాలు మరియు ఆధునిక యాజమాన్య పద్ధతులపై ఆక్వా రంగా నిపుణులు అందించిన కీలక సలహాలు, సూచనలు ఈ ప్రత్యేక కథనంలో...
Aqua Culture Tips: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు ఆక్వాకల్చర్ (చేపలు, రొయ్యల సాగు) వైపు రైతులు భారీగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కోస్తా ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రొయ్యల పెంపకం ఒక ప్రధాన వాణిజ్య వనరుగా మారింది. అయితే, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, నాణ్యత లేని మేత, వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా వ్యాధుల కారణంగా చాలా మంది ఆక్వా రైతులు పెట్టుబడులు నష్టపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రొయ్యల సాగును లాభసాటిగా ఎలా మార్చుకోవాలి? ఏ రకమైన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశాలపై ఆక్వా రంగా నిపుణులు ‘hmtv Agri’ వేదికగా ఆక్వా రైతులకు పలు విలువైన సలహాలు మరియు సూచనలు అందించారు.
రొయ్యల సాగులో విజయవంతం కావడానికి మొదటి మెట్టు నాణ్యమైన విత్తనం (పిల్లలు) ఎంపిక అని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. హ్యాచరీల నుండి తెచ్చుకునే రొయ్య పిల్లలకు తప్పనిసరిగా పీసీఆర్ (PCR) పరీక్షలు నిర్వహించి, అవి వ్యాధి రహితమైనవని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే చెరువుల్లో వదలాలని సూచించారు.
అలాగే చెరువులను సిద్ధం చేసే సమయంలోనే నేల నాణ్యతను పరీక్షించి, పాత సేంద్రియ వ్యర్థాలను పూర్తిగా తొలగించాలి. నీటిలోని పిహెచ్ (pH) స్థాయిలు, లవణీయత (Salinity), మరియు కరిగిన ఆక్సిజన్ (Dissolved Oxygen) శాతం ఎప్పటికప్పుడు సమతుల్యంగా ఉండేలా చూసుకోవడం ద్వారా రొయ్యల మరణాల రేటును గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని నిపుణులు వెల్లడించారు.
"రొయ్యల సాగులో వైట్ స్పాట్ (తెల్లమచ్చ తెగులు), రన్నింగ్ మోర్టాలిటీ, మరియు ఈహెచ్పీ (EHP) వంటి వ్యాధులు రైతుల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత నష్టపోవడం కంటే, రాకుండా ముందస్తుగా 'బయో-సెక్యూరిటీ' (జీవ భద్రత) ప్రమాణాలు పాటించడం ఉత్తమం. చెరువులోకి పక్షులు, ఇతర జంతువులు రాకుండా నెట్ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేయడం, నీటిని శుద్ధి చేసిన తర్వాతే వాడటం వంటి పద్ధతుల ద్వారా 80 శాతం వ్యాధులను అరికట్టవచ్చు."
రొయ్యల పెంపకంలో దాదాపు 60 శాతం ఖర్చు మేత (Feed) కోసమే అవుతుంది. అందువల్ల అవసరానికి మించి మేత వేయడం వల్ల పెట్టుబడి వృథా అవ్వడమే కాకుండా, మిగిలిపోయిన మేత చెరువు అడుగున కుళ్ళిపోయి అమ్మోనియా వంటి విషవాయువులు విడుదలవుతాయి. చెక్ ట్రే (Check Tray) విధానాన్ని క్రమం తప్పకుండా పరిశీలిస్తూ రొయ్యల బరువు, ఎదుగుదలకు అనుగుణంగానే మేత పరిమాణాన్ని లెక్కించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నష్టాలను తగ్గించుకుంటూ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రొయ్యల సైజు (కౌంట్) సాధిస్తే ఆక్వా సాగులో రైతులు ఊహించని లాభాలు సాధించవచ్చని ‘hmtv Agri’ విశ్లేషణలో నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. తాజా టెక్నాలజీ, ప్రోబయోటిక్స్ వాడకంపై స్థానిక ఆక్వా అధికారుల సలహాలను కూడా రైతులు నిరంతరం స్వీకరించాలని హితవు పలికారు.