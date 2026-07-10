Health Tips: నిద్ర త్వరగా పట్టాలంటే ఇలా చేయండి.. ఇదిగో సింపుల్ చిట్కాలు!
Health Tips: మీకు రాత్రిపూట త్వరగా నిద్ర పట్టడం లేదా? నిద్ర నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి చిన్న మార్పులు సరిపోతాయి. నిద్రపోయేటప్పుడు తక్కువ బట్టలు ధరించడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత కంట్రోల్ అయ్యి, గాఢ నిద్ర పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Health Tips: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో సరైన నిద్ర లేకపోవడం అనేది ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారింది. చాలా మంది పడుకున్న వెంటనే నిద్ర పట్టక గంటల తరబడి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, నిద్ర నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి మనం చేసే కొన్ని చిన్న మార్పులు పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి. నిద్రపోయేటప్పుడు తక్కువ బట్టలు ధరించడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత త్వరగా తగ్గుతుందని, ఇది మెదడును త్వరగా 'స్లీప్ మోడ్'లోకి తీసుకెళ్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిని పాటించడం వల్ల గాఢ నిద్ర పట్టడమే కాకుండా, రాత్రి మధ్యలో మెలకువ వచ్చే అవకాశాలు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతాయని వారు వివరిస్తున్నారు.
నిద్రలో శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. తక్కువ బట్టలు ధరించడం వల్ల శరీరానికి గాలి బాగా ఆడి, ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యంగా ఉంటుంది, తద్వారా నాణ్యమైన నిద్ర సాధ్యమవుతుంది. అలాగే, రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నడుము, ఛాతీపై అనవసరమైన ఒత్తిడి లేకుండా, ఒంటికి సౌకర్యంగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. దుస్తుల విషయంలో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా కాటన్ దుస్తులు, నైట్ వేర్ వంటివి ధరించడం వల్ల చర్మం సౌకర్యవంతంగా ఉండి, నిద్ర మరింత ప్రశాంతంగా పడుతుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మంచి నిద్ర కోసం కేవలం వాతావరణం మాత్రమే కాకుండా, మనం పడుకునే విధానం, వేసుకునే బట్టలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ చిన్న చిట్కాలను అనుసరించడం వల్ల మీరు త్వరగా నిద్రలోకి జారుకోవడమే కాకుండా, ఉదయాన్నే ఉల్లాసంగా, శక్తివంతంగా నిద్రలేవడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రశాంతమైన , గాఢ నిద్ర కోసం పైన పేర్కొన్న సూచనలను పాటిస్తూ, మీ జీవనశైలిలో ఈ చిన్న మార్పును ప్రయత్నించి చూడండి.