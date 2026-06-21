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ఈ గింజలు పారేసే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి.. ఈ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Muskmelon Seeds: ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన ప్రతి పండులోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం కర్బూజా పండు గుజ్జును మాత్రమే తిని సరిపెట్టుకుంటాం. కానీ..

Venkat
Published on: 21 Jun 2026 9:18 PM IST
Muskmelon Seeds
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ఈ గింజలు పారేసే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి.. ఈ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Short News

Muskmelon Seeds: వేసవి కాలంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచే కర్బూజా పండును మనమంతా ఎంతో ఇష్టంగా తింటాం. అయితే, ఆ పండును కోసేటప్పుడు లోపల ఉండే గింజలను పనికిరాని వ్యర్థాలుగా భావించి డస్ట్‌బిన్‌లో పారేస్తుంటాం. కానీ, నిజానికి మనం పారేసే ఆ చిన్న గింజల్లోనే అద్భుతమైన పోషక నిధులు, ఖతర్నాక్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగున్నాయని తెలిస్తే మీరు జీవితంలో వాటిని పక్కన పెట్టరు.

పోషకాల గని.. ఈ చిన్న గింజలు!

ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన ప్రతి పండులోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం కర్బూజా పండు గుజ్జును మాత్రమే తిని సరిపెట్టుకుంటాం. కానీ ప్రాచీన కాలం నుంచి మన నానమ్మలు, ముత్తవ్వలు సాంప్రదాయ వంటకాల్లో ఈ గింజలను ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించేవారు. ఆధునిక వైద్య నిపుణులు కూడా ఈ గింజలను ఒక అద్భుతమైన 'సూపర్‌ఫుడ్'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. పండు కంటే కూడా దాని లోపల దాగున్న విత్తనాలలోనే శరీరానికి అవసరమైన అత్యంత కీలకమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు నిండి ఉన్నాయి.

శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేసే అద్భుత ప్రయోజనాలు

1. గుండెకు కొండంత అండ: నేటి ఆధునిక కాలంలో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా గుండె జబ్బులు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో కర్బూజా గింజలు గుండె ఆరోగ్యానికి అమృతంలా పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, అన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో పేరుకుపోయే ప్రమాదకరమైన చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను సమర్థవంతంగా కరిగిస్తాయి. అంతేకాదు, ఇందులోని పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, గుండెపోటు వంటి ముప్పుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

2. శాకాహారులకు ప్రోటీన్ల పండగ: మాంసాహారం తినని వారికి శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు లభించడం కాస్త కష్టమైన పని. అలాంటి శాకాహారులకు ఈ గింజలు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. కండరాల నిర్మాణానికి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి అవసరమైన నాణ్యమైన ప్లాంట్-బేస్డ్ ప్రోటీన్ ఇందులో అధికంగా లభిస్తుంది. ఇది శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి నీరసాన్ని దూరం చేస్తుంది.

3. రోగనిరోధక శక్తికి బూస్టర్ డోస్: మారుతున్న వాతావరణం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరల్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ బలంగా ఉండాలి. కర్బూజా గింజలలో విటమిన్ సి, శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేస్తాయి. అలాగే ఇందులోని జింక్, మెగ్నీషియం వంటి మూలకాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను లోపలి నుండి బలోపేతం చేస్తాయి.

4. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాక అందానికి బోనస్: ఈ గింజలలో ఉండే సహజసిద్ధమైన డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను సాఫీగా సాగేలా చేస్తుంది. చాలా మందిని వేధించే మలబద్ధకం సమస్యను ఇది చిటికెలో నివారిస్తుంది. పోషకాలతో పాటు ఇందులో విటమిన్ ఎ, ఇ, బయోటిన్ వంటి సౌందర్య కారకాలు ఉన్నాయి. ఇవి జుట్టు రాలడాన్ని అడ్డుకుని, గోళ్లను గట్టిపరుస్తాయి. చర్మానికి వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా సహజమైన మెరుపును అందిస్తాయి.

వీటిని డైట్‌లో ఎలా చేర్చుకోవాలి?

ఈ గింజలను తినడం చాలా సులభం. కర్బూజా పండు నుంచి విత్తనాలను వేరు చేసి, శుభ్రంగా కడిగి, ఎండబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాణలిలో వేసి లైట్‌గా డ్రై ఫ్రై (రోస్ట్) చేసుకోవాలి. వీటిపై కొద్దిగా ఉప్పు, మిరియాల పొడి చల్లుకుని సాయంత్రం పూట అద్భుతమైన ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్‌గా తినవచ్చు. లేదా వీటిని మిక్సీ పట్టి పొడిలా మార్చుకుని రోజువారీ జ్యూస్‌లు, స్మూతీలు లేదా పెరుగులో కలుపుకోవచ్చు. వంటలలో గ్రేవీ చిక్కదనం కోసం కూడా ఈ గింజల పేస్ట్‌ను వాడుకోవచ్చు.

ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అంటే ఖరీదైన మందులు, సప్లిమెంట్లు కొనడం కాదు.. మనం నిత్యం చూసే వస్తువుల్లోని విలువను గుర్తించడం. కాబట్టి, ఇకపై మార్కెట్ నుంచి కర్బూజా పండు తెచ్చుకున్నప్పుడు లోపల ఉండే గింజలను పొరపాటున కూడా పారేయకండి. వాటిని జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుని మీ దైనందిన ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకోండి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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