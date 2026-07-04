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Rains: జోరున వర్షాలు మొదలు.. తాగునీటితో జర జాగ్రత్త.! డాక్టర్లు హెచ్చరిక..

Rains: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు మొదలైన నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా తాగే నీటి విషయంలో, దోమల నివారణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

Ravi
By Ravi
Published on: 4 July 2026 3:13 PM IST
Rains
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Rains: జోరున వర్షాలు మొదలు.. తాగునీటితో జర జాగ్రత్త.! డాక్టర్లు హెచ్చరిక..

Rains: గత రెండు రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎండల తీవ్రత తగ్గి వాతావరణం చల్లబడటంతో ప్రజలు ఉపశమనం పొందుతున్నప్పటికీ, ఈ వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు వేగంగా చుట్టుముట్టే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలంలో మనం ప్రతిరోజూ తాగే నీరు చాలా సులభంగా కలుషితం అయ్యే అవకాశం ఉంది. కలుషితమైన నీటిని ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా తాగినా డయేరియా, టైఫాయిడ్, కలరా వంటి ప్రమాదకరమైన నీటి సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు పొంచి ఉంటుంది.

కాబట్టి ఈ సీజన్‌లో ప్రజలు తప్పనిసరిగా నీటిని బాగా కాచి, చల్లార్చిన తర్వాతే తాగాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఇళ్లలో వాటర్ ఫిల్టర్లు వాడేవారు వర్షాకాలం మొదలయ్యే ముందే వాటిని ఒకసారి శుభ్రం చేసుకుని వాడుకోవడం ఎంతో మంచిది. కలుషిత నీటితో పాటుగా దోమల వల్ల కూడా డెంగ్యూ, మలేరియా లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం తీవ్రంగా ఉంది. కాబట్టి ఇళ్ల పరిసరాల్లో పగిలిన టైర్లు, కొబ్బరి చిప్పల్లో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవాలి.

దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా కిటికీలకు మస్కిటో నెట్స్ వాడటం, నిద్రపోయేటప్పుడు తప్పనిసరిగా దోమ తెరలు ఉపయోగించడం లాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ, కాచి చల్లార్చిన సురక్షితమైన నీటిని మాత్రమే తాగడం ద్వారా ఈ వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధుల బారి నుంచి మనల్ని మనం సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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