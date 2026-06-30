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Heath Tips: పోషకాల పుట్ట.. ఆరోగ్యానికి దిట్ట 'పుట్టగొడుగు'.. బెనిఫిట్స్ ఇవే!

Heath Tips: శాఖాహారులకు పుట్టగొడుగులు ఒక అద్భుతమైన సూపర్ ఫుడ్ అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు పుట్టగొడుగులను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

Ravi
By Ravi
Published on: 30 Jun 2026 8:23 AM IST
Heath Tips
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Heath Tips: పోషకాల పుట్ట.. ఆరోగ్యానికి దిట్ట 'పుట్టగొడుగు'.. బెనిఫిట్స్ ఇవే!

Heath Tips: ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ముఖ్యంగా శాఖాహారులకు మాంసాహారంతో సమానంగా పోషకాలను అందించే ఆహార పదార్థాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

అలాంటి వాటిలో పుట్టగొడుగులు మొదటి స్థానంలో నిలుస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇవి కేవలం రుచికరమైన వంటకానికే పరిమితం కాకుండా, శరీరానికి రక్షణ కల్పించే ఒక అద్భుతమైన 'ఆరోగ్య గొడుగు'లా పనిచేస్తాయి.

పుట్టగొడుగులలో శరీరానికి మేలు చేసే ప్రొటీన్లు, ఫైబర్, పొటాషియం, కాల్షియం, విటమిన్-డి వంటి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు వీటిని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి రకరకాల ఫంగల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ల సమస్యలు దరిచేరకుండా దూరమవుతాయి.

అంతేకాకుండా, ఆధునిక కాలంలో చాలామందిని వేధిస్తున్న జీవనశైలి జబ్బులైన రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, మరియు డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉంచడానికి పుట్టగొడుగులు ఎంతగానో దోహదపడతాయి. ముఖ్యంగా మహిళల్లో తరచుగా కనిపించే రక్తహీనత సమస్యను నివారించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

వీటిలో ఉండే 'ఎర్గోథియోనిన్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ మహిళలను భయపెట్టే రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలతో సమర్థవంతంగా పోరాడి, క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గిస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం మీ వారంతపు డైట్‌లో పుట్టగొడుగులను చేర్చుకోవడం ఉత్తమమైన నిర్ణయం.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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