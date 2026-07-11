Icecream: ఐస్క్రీమ్ ఎక్కువగా తింటున్నారా.? మహిళల్లో పొంచి ఉన్న క్యాన్సర్ ముప్పు.!
Icecream: ఐస్క్రీమ్ వంటి అధిక క్యాలరీలు ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మహిళల్లో క్యాన్సర్ ముప్పు పొంచి ఉందని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మిర్యాల హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటి వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పెరిగి ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ స్థాయిలు అసమతుల్యమై, రొమ్ము, గర్భాశయ క్యాన్సర్లకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందట.
Icecream: వేసవికాలం అయినా చలికాలం అయినా ఐస్క్రీమ్ అంటే ఇష్టపడని వారు బహుశా ఎవరూ ఉండరు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా మహిళలు తమకు నచ్చిన రకాల ఐస్క్రీమ్ తినేందుకు ఎంతో మక్కువ చూపిస్తుంటారు. అయితే ఇలా తరచుగా ఐస్క్రీమ్ తినడం వల్ల మహిళల ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉందని వారు క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వినడానికి ఇది కాస్త ఆశ్చర్యంగా అనిపించినప్పటికీ దీని వెనుక ఒక శాస్త్రీయ కారణం దాగి ఉంది. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మిర్యాల తాజాగా వెల్లడించారు.
ఐస్క్రీమ్ లాంటి తీపి పదార్థాల్లో క్యాలరీలు చక్కెర కొవ్వు పదార్థాలు చాలా అధికంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి అధిక క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారాన్ని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో అదనపు కొవ్వు బాగా పేరుకుపోతుంది అని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా మహిళల శరీరంలో ఈ కొవ్వు కణజాలం బాగా పెరిగినప్పుడు అది నేరుగా హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినేలా చేస్తుంది. శరీరంలో కొవ్వు అధికంగా పేరుకుపోయిన కారణంగా ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ నిల్వలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయని డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మిర్యాల తెలిపారు. మహిళల శరీరంలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ మోతాదుకు మించి ఉత్పత్తి అవ్వడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. ఈ అదనపు హార్మోన్ నేరుగా రొమ్ము కణజాలం అలాగే గర్భాశయ కణాలపై నిరంతరం తీవ్రమైన ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఇలా కణాలపై దీర్ఘకాలం పాటు తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడటం వల్ల అవి అసాధారణంగా వృద్ధి చెంది చివరికి రొమ్ము క్యాన్సర్ లేదా గర్భాశయ క్యాన్సర్కు దారితీసే అత్యంత ప్రమాదకరమైన అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
మన దేశంలో క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్న మహిళల సంఖ్య రోజురోజుకూ ఆందోళనకరంగా పెరుగుతోంది. పాశ్చాత్య ఆహారపు అలవాట్లు జీవనశైలి మార్పులు ఈ ముప్పును పెంచుతున్నాయి. భారతీయ మహిళల్లో వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ రొమ్ము గర్భాశయ క్యాన్సర్ల నివారణకు కేవలం మందులు వాడితే సరిపోదు. మన జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకోవడం తప్పనిసరి. క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులను ముందుగానే అడ్డుకోవాలంటే మొట్టమొదటగా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. తాజా పండ్లు కూరగాయలు తీసుకుంటూ అధిక క్యాలరీలు ఉండే జంక్ ఫుడ్ తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. దీనితో పాటుగా ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి.
వయసు పైబడిన మహిళలు మాత్రమే కాకుండా నేటి యువతులు సైతం చాలా తక్కువ వయసులోనే ఇలాంటి తీవ్రమైన క్యాన్సర్ల బారిన పడటం ప్రస్తుతం అత్యంత ఆందోళన కలిగించే ప్రధాన విషయం. అందువల్ల ప్రతి ఒక్క మహిళ తమ వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం పట్ల కనీస అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఏటా ఒకసారి తప్పనిసరిగా పూర్తి స్థాయి వైద్య పరీక్షలు అనగా స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించుకోవడం చాలా ఉత్తమం. శరీరంలో ఏవైనా చిన్న మార్పులు గమనిస్తే వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించి తగిన చికిత్స సకాలంలో తీసుకోవాలి.