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Health Tips: డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఈ మందులు వాడుతున్నారా? ప్ర‌మాదంలో పడుతున్న‌ట్లే

Health Tips: చిన్నపాటి జ్వరం, తలనొప్పి, జలుబు, ఒళ్లునొప్పులు వంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చాలామంది డాక్టర్‌ను సంప్రదించకుండా నేరుగా మెడికల్ షాప్‌లో మందులు కొనుగోలు చేసి వాడేస్తుంటారు.

Mokshith
Published on: 7 July 2026 1:32 PM IST
Health Tips
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 Health Tips: డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఈ మందులు వాడుతున్నారా? ప్ర‌మాదంలో పడుతున్న‌ట్లే

Health Tips: చిన్నపాటి జ్వరం, తలనొప్పి, జలుబు, ఒళ్లునొప్పులు వంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చాలామంది డాక్టర్‌ను సంప్రదించకుండా నేరుగా మెడికల్ షాప్‌లో మందులు కొనుగోలు చేసి వాడేస్తుంటారు. అయితే ఇలా ఎలా ప‌డితే అలా మందులు వాడ‌డం మంచిది కాద‌ని నిపుణులు అంటున్నారు.

డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఏ మందులు తీసుకోకూడదు?

యాంటీబయాటిక్స్, స్టెరాయిడ్స్, నొప్పి నివారణ మందులు, నిద్ర మాత్రలు, హార్మోన్లకు సంబంధించిన మందులు, అలాగే మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఔషధాలు తప్పనిసరిగా వైద్యుల సూచన మేరకే వాడాలి. ఈ మందుల మోతాదు, ఎంతకాలం తీసుకోవాలి, ఏ పరిస్థితిలో ఇవ్వాలి అనే విషయాన్ని డాక్టర్ మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు. స్వయంగా ఈ మందులు తీసుకుంటే వ్యాధి లక్షణాలు తాత్కాలికంగా తగ్గినట్లు కనిపించినా అసలు సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, కొన్ని మందులు ఇతర మందులతో కలిసినప్పుడు శరీరంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.

డాక్టర్ సలహా లేకుండా మందులు వాడితే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి?

సరైన పరీక్షలు చేయించుకోకుండా మందులు వాడటం వల్ల అసలు వ్యాధి ఏమిటో గుర్తించడంలో ఆలస్యం కావచ్చు. తప్పు మోతాదులో లేదా అవసరానికి మించి మందులు తీసుకుంటే కిడ్నీలు, కాలేయం వంటి కీలక అవయవాలపై దుష్ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. కొందరిలో అలర్జీలు, వాంతులు, తలతిరగడం, చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. అలాగే ఒకే రకమైన మందులను పదేపదే వాడటం వల్ల కొన్ని మందులు శరీరంపై పనిచేయకుండా పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే స్వయంగా మందులు తీసుకోవడం కంటే వైద్యుల సూచనలు పాటించడం ఎంతో సురక్షితం.

వీరు మ‌రింత జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండాలి.

చిన్న పిల్లలు, గర్భిణులు, వృద్ధులు, అలాగే మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ లేదా కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఎలాంటి మందులూ వాడకూడదు. ఇప్పటికే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల కోసం మందులు తీసుకుంటున్నవారు కొత్త మందులు ప్రారంభించే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ఎందుకంటే కొన్ని మందులు పరస్పరం ప్రభావం చూపి ఆరోగ్యాన్ని మరింత దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుంది.

మందులు వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు

ఎలాంటి మందులు తీసుకున్నా డాక్టర్ సూచించిన మోతాదును, సమయాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. మందుల కోర్సును మధ్యలో ఆపేయడం లేదా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మళ్లీ ప్రారంభించడం మంచిది కాదు. ఇతరులకు ఇచ్చిన మందులను మనం ఉపయోగించకూడదు. అలాగే మందుల గడువు తేదీని తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. మందు తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా అలర్జీ, అసౌకర్యం లేదా కొత్త లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ వీడియోలు లేదా ఇతరుల సలహాలను ఆధారంగా చేసుకుని మందులు వాడే అలవాటుకు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

డాక్టర్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

జ్వరం, నొప్పి లేదా ఇతర అనారోగ్య లక్షణాలు రెండు మూడు రోజులకు మించి కొనసాగితే స్వయంగా మందులు మార్చడం లేదా మళ్లీ మళ్లీ మెడికల్ షాప్‌లో మందులు కొనుగోలు చేయడం మంచిది కాదు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తీవ్రమైన అలర్జీ, నిరంతర వాంతులు, స్పృహ కోల్పోవడం, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి లేదా ఇతర అసాధారణ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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