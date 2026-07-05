Health Tips: ఆదివారం ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి.. వివరాలు ఇవిగో.!
Health Tips: వారమంతా ఆఫీసు పనులతో అలిసిపోయి ఆదివారం రోజు కాస్త ఎక్కువ సేపు నిద్రపోవాలని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంత ముప్పు వాటిల్లుతుందో వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Health Tips: వారమంతా ఆఫీసు పనులతో, ఇతర వ్యాపార వ్యవహారాలతో బిజీగా గడిపే చాలామంది, వారాంతం రాగానే కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావించడం సహజం. ముఖ్యంగా ఆదివారం రోజు ఉదయం ఎలాంటి హడావిడి ఉండదు కాబట్టి ఎక్కువ సేపు పడుకుని నిద్రపోయేందుకు చాలామంది ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని మానసిక నిపుణులు, వైద్యులు గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆదివారం రోజు మోతాదుకు మించి ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల మన శరీరంలోని జీవక్రియ తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రలేచే అలవాటు ఉండి, కేవలం వీకెండ్స్లో మాత్రమే ఆ రొటీన్ను మార్చడం వల్ల శరీర గడియారం గందరగోళానికి గురవుతుంది. దీనికి బదులుగా, వీకెండ్స్లో కూడా ఉదయాన్నే రోజూ మాదిరిగానే నిద్రలేచి తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం లేదా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కాసేపు వాకింగ్కు వెళ్లడం చాలా మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వాకింగ్ లేదా వ్యాయామం పూర్తయిన తర్వాత, ప్రశాంతంగా కూర్చుని మీకు ఇష్టమైన ఒక మంచి పుస్తకం చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ మనసు, శరీరం రెండూ కూడా ఎంతో ఉత్తేజితమై, రాబోయే వారం మొత్తానికి అవసరమైన సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఎనర్జీని అందిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇకపై ఆదివారం ఎక్కువ సేపు నిద్రపోయే అలవాటును మానుకుని చురుగ్గా రోజును ప్రారంభించండి.