Home HealthHealth: నాలుగు మెట్లు ఎక్క‌గానే ఆయాసంగా ఉంటోందా.? అస‌లు కార‌ణం ఏంటో తెలుసా.?

Health: నాలుగు మెట్లు ఎక్క‌గానే ఆయాసంగా ఉంటోందా.? అస‌లు కార‌ణం ఏంటో తెలుసా.?

Health: మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కొద్దిసేపు ఆయాసంగా ఉండ‌డం చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య.

Mokshith
Published on: 18 July 2026 2:57 PM IST
Health
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Health: నాలుగు మెట్లు ఎక్క‌గానే ఆయాసంగా ఉంటోందా.? అస‌లు కార‌ణం ఏంటో తెలుసా.?

Health: మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కొద్దిసేపు ఆయాసంగా ఉండ‌డం చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య. అయితే ఇది ప్రతిసారీ సాధారణమే అని భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కొన్నిసార్లు ఫిట్‌నెస్ లేకపోవడం, అధిక బరువు వంటి కారణాల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. కానీ కొద్దిపాటి మెట్లు ఎక్కినా తరచూ ఊపిరి ఆడకపోతే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు.

మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఊపిరి ఎందుకు ఆడ‌దు.?

మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు శరీరానికి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది. గుండె లేదా ఊపిరితిత్తులు సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరానికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందదు. దీంతో కొద్దిపాటి శ్రమకే ఊపిరి వేగంగా పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే శారీరక దృఢత్వం లేకపోవడం, ఎక్కువ బరువు ఉండటం లేదా వ్యాయామం చేయకపోవడం కూడా ఈ సమస్యకు కారణం కావచ్చు.

ఏయే ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇది సంకేతం కావచ్చు?

మెట్లు ఎక్కినప్పుడు తరచూ ఊపిరి ఆడటం కొన్ని వ్యాధుల లక్షణంగా ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా.. గుండె సంబంధిత సమస్యలు, ఆస్తమా లేదా ఇతర ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, రక్తహీనత (అనీమియా), అధిక బరువు, శారీరక ఫిట్‌నెస్ లేకపోవడం వంటి పరిస్థితుల్లో శరీరానికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందక ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా మారుతుంది.

ఎప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి?

ఈ సమస్య తరచూ వస్తుంటే, కొద్దిపాటి పని చేసినా ఊపిరి ఆడకపోతే నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ముఖ్యంగా మెట్లు ఎక్కగానే తీవ్రంగా ఆయాసం రావ‌డం, ఛాతిలో నొప్పి రావడం, తల తిరగడం లేదా మూర్ఛ వచ్చినట్లు అనిపించడం, విశ్రాంతి తీసుకున్నా ఊపిరి సరిగా లేకపోవడం వంటి సంద‌ర్భాల్లో వెంట‌నే వైద్యుల‌ను సంప్ర‌దించాలి. అవసరమైతే వైద్యులు పరీక్షలు చేసి సరైన చికిత్స సూచిస్తారు.

ఈ సమస్య రాకుండా ఎలా జాగ్రత్త పడాలి?

మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఆయాసం రాకుండా ఉండాలంటే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయాలి. సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. గుండె లేదా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడి సూచనల ప్రకారం చికిత్స కొనసాగించాలి. ధూమపానం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి.

ప్రతి సారి ప్రమాదమే కాదు.. కానీ

మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఆయాసం రావ‌డం అనేది ప్రతిసారి తీవ్రమైన వ్యాధికి సంకేతం కాదు. అయితే ఇది తరచూ జరుగుతూ ఉంటే లేదా ఇతర లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. సమస్యను ముందుగానే గుర్తిస్తే సరైన చికిత్సతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా వెంట‌నే వైద్యుల‌ను నేరుగా సంప్ర‌దించ‌డ‌మే ఉత్త‌మం.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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