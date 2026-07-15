Home HealthSleep: ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా విపత్తే! షాకింగ్ నిజాలు ఇవిగో..

Sleep: ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా విపత్తే! షాకింగ్ నిజాలు ఇవిగో..

Sleep: జీవనశైలిలో నిద్రకు ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ దాదాపు 30 శాతం వరకు తగ్గిపోతుందని, దీనివల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెల్త్ కోచ్ కరణ్ సరిన్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 15 July 2026 5:29 PM IST
Sleep
X

Sleep: ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా విపత్తే! షాకింగ్ నిజాలు ఇవిగో..

Sleep: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలామంది ఆహార నియమాలను పాటిస్తూ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తుంటారు. కానీ, వీటన్నింటికంటే అత్యంత కీలకమైన నిద్రను మాత్రం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. రాత్రి వేళల్లో ఆలస్యంగా పడుకోవడం, స్మార్ట్‌ఫోన్లతో సమయం గడపడం వల్ల సరైన నిద్ర కరువవుతోంది.

కేవలం ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా సరే, అది మన శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ప్రముఖ రచయిత, హెల్త్ కోచ్ కరణ్ సరిన్ స్పష్టం చేశారు. చాలామంది నిద్ర లేకపోవడాన్ని చాలా తేలికగా తీసుకుంటారు, కానీ అది ఎంత ప్రమాదకరమో తాజా పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ఒక్క రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మరుసటి రోజు శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ దాదాపు 30 శాతం వరకు తగ్గిపోతుందని వివిధ రీసెర్చ్‌లు చెబుతున్నాయని కరణ్ సరిన్ పేర్కొన్నారు. మన మానవ శరీరానికి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. ఇది సరిగ్గా లేనప్పుడు శరీరం ఇన్సులిన్‌ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోలేదు. ఫలితంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ తప్పుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది మన జీవక్రియను నెమ్మదించేలా చేసి, దీర్ఘకాలంలో ఊబకాయం, మధుమేహం వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. కేవలం ఒక్క రోజు నిద్ర భంగం వాటిల్లినా మన హార్మోన్ల వ్యవస్థపై అంతటి ఒత్తిడి పడుతుంది.

రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి, మెరుగైన జీవక్రియను సాగించడానికి నాణ్యమైన నిద్ర ఎంతో అవసరమని ఆయన వివరించారు. ఈ విషయాలను ఆయన ‘ది పివిటి షో పాడ్‌కాస్ట్’లో ప్రత్యేకంగా పంచుకున్నారు. ప్రతీ ఒక్కరూ రోజువారీగా కనీసం 7 నుంచి 9 గంటల పాటు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేని నాణ్యమైన నిద్రను ఖచ్చితంగా పొందాలని ఆయన సూచించారు.

ఇది కేవలం శారీరక అలసటను దూరం చేయడమే కాకుండా, అంతర్గత అవయవాల సక్రమమైన పనితీరుకు దోహదపడుతుంది. కాగా, నిద్ర అనేది కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాదు, అది మన శరీరానికి రీఛార్జ్ లాంటిది. పక్కవారిని చూసి అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొనడం ఆపేసి, మీ నిద్ర వేళలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. రోజుకు 7-9 గంటల పాటు హాయిగా నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ జీవక్రియను మెరుగుపరుచుకుంటూ చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా జీవించండి.

Effects of sleep deprivationone night bad sleepinsulin sensitivity decreaseblood sugar control sleephealth coach Karan Sarin
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X